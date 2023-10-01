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في يوم القهوة العالمي تعرف على أضرار زيادة الكافيين

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٣ مساءً
في يوم القهوة العالمي تعرف على أضرار زيادة الكافيين
المواطن - سعد البحيري

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يحتفل عشاق القهوة كل عام بذكرى يوم القهوة العالمي الذي يوافق الأول من شهر أكتوبر، حيث يمثل هذا اليوم فرصة للتعريف بهذا المشروب العالمي وفي نفس الوقت فرصة أخرى للتحذير من الإفراط في تناول الكافيين.

قصة يوم القهوة العالمي

تعود القصة إلى عام 2014 حيث أقرت المنظمة الدولية للقهوة يوم 1 أكتوبر كيوم عالمي يتم فيه الاحتفاء بهذا المشروب بهدف تعزيز مبيعات البن والعناية بأشجار البن حول العالم، كما تحرص العديد من شركات القهوة على تقديم أكواب قهوة مجانية أو بأسعار مخفضة لعملائها بهدف الترويج لمنتجاتها.

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مخاطر الكافيين

وفي نفس الوقت هناك العديد من المخاطر التي تترتب على زيادة جرعة الكافيين منها ما يلي:

  • الأرق والتعب وصعوبة النوم.
  • زيادة عدد ضربات القلب
  • صعوبة التنفس
  • الصداع والألم في الصدر.
  • الهلوسة.
  • فقدان التحكم بالعضلات.

ومع ذلك يمكن تجنب هذه الأعراض من خلال ما يلي:

  1. شرب كميات كافية من الماء.
  2. ممارسة الأنشطة الرياضية.
  3. تناول الأطعمة الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن.

القهوة السعودية

وترتبط القهوة في السعودية بالإرث الثقافي للمملكة؛ عبر سلسلة تاريخية حافلة بالعادات والتقاليد، وقيم ومعاني الكرم والضيافة، وذلك انطلاقاً من خصوصية تعامل المجتمع السعودي معها ومع أجوائها المميزة، من حيث الزراعة والتحضير والتقديم؛ مما يبرز التنوع في طرق إعداد وتقديم القهوة السعودية؛ حيث تم إبرازها عبر إقامة العديد من الفعاليات والمبادرات والأنشطة التي تُقام على مدار العام؛ خاصة في ظل تقديم القهوة السعودية؛ كعنصرٍ ثقافي يرمز للقيم العُليا التي يتميز بها الشعب السعودي من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

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