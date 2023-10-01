وفاة الروائي خالد خليفة صديق الصيادين والبنائين والأطفال موعد مباراة سباهان ضد الاتحاد والقنوات الناقلة في يوم القهوة العالمي تعرف على أضرار زيادة الكافيين الذكاء الاصطناعي جعل مهام خبراء الأمن السيبراني أصعب وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تشكيل النصر المتوقع لمواجهة استقلال دوشنبه عدم تطابق العنوان أبرز أسباب إيقاف الضمان الاجتماعي المطور ترتيب الدوري الإيطالي بعد رباعية إنتر ميلان ضد ساليرنيتانا توفيق عبد الحميد يقرر الاعتزال ويكشف الأسباب الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الصين بذكرى اليوم الوطني
يحتفل عشاق القهوة كل عام بذكرى يوم القهوة العالمي الذي يوافق الأول من شهر أكتوبر، حيث يمثل هذا اليوم فرصة للتعريف بهذا المشروب العالمي وفي نفس الوقت فرصة أخرى للتحذير من الإفراط في تناول الكافيين.
تعود القصة إلى عام 2014 حيث أقرت المنظمة الدولية للقهوة يوم 1 أكتوبر كيوم عالمي يتم فيه الاحتفاء بهذا المشروب بهدف تعزيز مبيعات البن والعناية بأشجار البن حول العالم، كما تحرص العديد من شركات القهوة على تقديم أكواب قهوة مجانية أو بأسعار مخفضة لعملائها بهدف الترويج لمنتجاتها.
وفي نفس الوقت هناك العديد من المخاطر التي تترتب على زيادة جرعة الكافيين منها ما يلي:
ومع ذلك يمكن تجنب هذه الأعراض من خلال ما يلي:
وترتبط القهوة في السعودية بالإرث الثقافي للمملكة؛ عبر سلسلة تاريخية حافلة بالعادات والتقاليد، وقيم ومعاني الكرم والضيافة، وذلك انطلاقاً من خصوصية تعامل المجتمع السعودي معها ومع أجوائها المميزة، من حيث الزراعة والتحضير والتقديم؛ مما يبرز التنوع في طرق إعداد وتقديم القهوة السعودية؛ حيث تم إبرازها عبر إقامة العديد من الفعاليات والمبادرات والأنشطة التي تُقام على مدار العام؛ خاصة في ظل تقديم القهوة السعودية؛ كعنصرٍ ثقافي يرمز للقيم العُليا التي يتميز بها الشعب السعودي من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.