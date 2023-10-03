انطلاق مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا اليوم بـ 8 لقاءات طيران ناس يتسلم 5 طائرات إيرباص A320neo جديدة كوب شاي يومياً يقلل الإصابة بمرض شديد الخطورة صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس شركة تطوير البلد لتطوير جدة التاريخية ضربة على الرأس تنهي حياة مقيم والقصاص من الجاني بالشرقية 83 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية مستفيدو برنامج ريف يشتكون تأخر وصول الدعم.. إيش الحل؟! هل يمكن تجديد تأشيرة العامل من خارج السعودية؟.. الجوازات توضح أمانة جدة تخلّد ذكرى الحمدان في البساتين مجلس الوزراء: صندوق تنمية الموارد البشرية مسؤول عن إدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف
ينصح الأطباء وخبراء الصحة بتناول الشاي يومياً للوقاية من مرض خطير، كما أكدوا أهمية الاعتدال وعدم الإفراط في تناول مشروب الشاي أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين.
وفي التفاصيل، كشفت دراسة حديثة أن شرب كوب شاي يومياً يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بمقدار النصف.
وتوصل الباحثون خلال الدراسة، إلى أن الأشخاص الذين يستمتعون بكوب واحد على الأقل من الشاي الداكن يومياً، كانوا أقل عرضة بنسبة 47% للإصابة بالحالة القاتلة من أولئك الذين لا يشربونه أبداً.
وتفصيلًا، أوضح الباحثون أن مشروب الشاي ساعد الناس على التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم، بفضل مضادات الأكسدة وتأثيراتها المعززة للأمعاء.
وخلال الدراسة قال د. تونزي وو، من جامعة أديلايد في أستراليا: “إن النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى التأثيرات الوقائية لشرب الشاي المعتاد على إدارة نسبة السكر في الدم. وكانت هذه الفوائد أكثر وضوحاً بين شاربي الشاي الداكن يومياً”.
وخلصت الدراسة إلى أن الأبحاث السابقة أظهرت أن شرب الشاي يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب، ولكن لم يكن من الواضح كيف يحدث ذلك.
ويوضح الأطباء، أن السكري يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير بسبب مشاكل في كيفية إنتاج الجسم لهرمون الأنسولين، الذي يكسر الجلوكوز.