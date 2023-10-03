Icon

انطلاق مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا اليوم بـ 8 لقاءات Icon طيران ناس يتسلم 5 طائرات إيرباص A320neo جديدة Icon كوب شاي يومياً يقلل الإصابة بمرض شديد الخطورة Icon صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس شركة تطوير البلد لتطوير جدة التاريخية Icon ضربة على الرأس تنهي حياة مقيم والقصاص من الجاني بالشرقية Icon 83 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية Icon مستفيدو برنامج ريف يشتكون تأخر وصول الدعم.. إيش الحل؟! Icon هل يمكن تجديد تأشيرة العامل من خارج السعودية؟.. الجوازات توضح Icon أمانة جدة تخلّد ذكرى الحمدان في البساتين Icon مجلس الوزراء: صندوق تنمية الموارد البشرية مسؤول عن إدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
يساعد في التحكم بمرض السكري

كوب شاي يومياً يقلل الإصابة بمرض شديد الخطورة

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٥ مساءً
كوب شاي يومياً يقلل الإصابة بمرض شديد الخطورة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ينصح الأطباء وخبراء الصحة بتناول الشاي يومياً للوقاية من مرض خطير، كما أكدوا أهمية الاعتدال وعدم الإفراط في تناول مشروب الشاي أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

الشاي ومرض السكري

وفي التفاصيل، كشفت دراسة حديثة أن شرب كوب شاي يومياً يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بمقدار النصف.

قد يهمّك أيضاً
برامج جديدة وإضافة نوعية للشاشة السعودية في أكتوبر

برامج جديدة وإضافة نوعية للشاشة السعودية في أكتوبر

سعر استقدام الخادمة كان يعادل مبلغ مهر العروس

سعر استقدام الخادمة كان يعادل مبلغ مهر العروس

4 فوائد مفاجئة لتناول الشاي الأسود أبرزها الإبطاء من الشيخوخة

وتوصل الباحثون خلال الدراسة، إلى أن الأشخاص الذين يستمتعون بكوب واحد على الأقل من الشاي الداكن يومياً، كانوا أقل عرضة بنسبة 47% للإصابة بالحالة القاتلة من أولئك الذين لا يشربونه أبداً.

التحكم في نسبة السكر

وتفصيلًا، أوضح الباحثون أن مشروب الشاي ساعد الناس على التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم، بفضل مضادات الأكسدة وتأثيراتها المعززة للأمعاء.

فوائد الشاي الأخضر

وخلال الدراسة قال د. تونزي وو، من جامعة أديلايد في أستراليا: “إن النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى التأثيرات الوقائية لشرب الشاي المعتاد على إدارة نسبة السكر في الدم. وكانت هذه الفوائد أكثر وضوحاً بين شاربي الشاي الداكن يومياً”.

أهم نتائج الدراسة

وخلصت الدراسة إلى أن الأبحاث السابقة أظهرت أن شرب الشاي يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب، ولكن لم يكن من الواضح كيف يحدث ذلك.

ويوضح الأطباء، أن السكري يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير بسبب مشاكل في كيفية إنتاج الجسم لهرمون الأنسولين، الذي يكسر الجلوكوز.

 

الشاي المثلج

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز المالك ينافس محمد المنجم على رئاسة الشباب بعد استبعاد قائمة السيف
الرياضة

عبدالعزيز المالك ينافس محمد المنجم على رئاسة...

الرياضة
لقطات لسيدة ترتبك وتترك سيارتها أمام القطار في صربيا
غرائب

لقطات لسيدة ترتبك وتترك سيارتها أمام القطار...

غرائب
مباراة ليفربول اليوم قد تكون الأخيرة لصلاح
آخر الاخبار

مباراة ليفربول اليوم قد تكون الأخيرة لصلاح

آخر الاخبار
الإحصاء: أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر في التضخم خلال أغسطس
السعودية اليوم

الإحصاء: أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر في التضخم...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر
السوق

الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون...

السوق
تقلبات جوية على بعض مناطق السعودية غدًا
السعودية اليوم

تقلبات جوية على بعض مناطق السعودية غدًا

السعودية اليوم
بدء تدريب أكثر من 240 من الكوادر البشرية في معسكرات سدايا
السعودية اليوم

بدء تدريب أكثر من 240 من الكوادر...

السعودية اليوم
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 284 وظيفة صحية وإدارية
حصاد اليوم

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 284 وظيفة...

حصاد اليوم