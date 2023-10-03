كوب شاي يومياً يقلل الإصابة بمرض شديد الخطورة

ينصح الأطباء وخبراء الصحة بتناول الشاي يومياً للوقاية من مرض خطير، كما أكدوا أهمية الاعتدال وعدم الإفراط في تناول مشروب الشاي أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

الشاي ومرض السكري

وفي التفاصيل، كشفت دراسة حديثة أن شرب كوب شاي يومياً يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بمقدار النصف.

وتوصل الباحثون خلال الدراسة، إلى أن الأشخاص الذين يستمتعون بكوب واحد على الأقل من الشاي الداكن يومياً، كانوا أقل عرضة بنسبة 47% للإصابة بالحالة القاتلة من أولئك الذين لا يشربونه أبداً.

التحكم في نسبة السكر

وتفصيلًا، أوضح الباحثون أن مشروب الشاي ساعد الناس على التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم، بفضل مضادات الأكسدة وتأثيراتها المعززة للأمعاء.

وخلال الدراسة قال د. تونزي وو، من جامعة أديلايد في أستراليا: “إن النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى التأثيرات الوقائية لشرب الشاي المعتاد على إدارة نسبة السكر في الدم. وكانت هذه الفوائد أكثر وضوحاً بين شاربي الشاي الداكن يومياً”.

أهم نتائج الدراسة

وخلصت الدراسة إلى أن الأبحاث السابقة أظهرت أن شرب الشاي يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب، ولكن لم يكن من الواضح كيف يحدث ذلك.

ويوضح الأطباء، أن السكري يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير بسبب مشاكل في كيفية إنتاج الجسم لهرمون الأنسولين، الذي يكسر الجلوكوز.