مصلون لـ رئيس وزراء كندا: عار عليك ما يحدث في غزة

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واجه رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ردود فعل عنيفة خلال زيارة قام بها أمس لمسجد في أكبر مدن كندا، وهي تورونتو عاصمة مقاطعة أونتاريو، بسبب ردة فعله تجاه الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة.
وظهر مصلون في فيديو التقطه أحدهم وهم يهتفون: “عار عليك. خذ من جاؤوا معك واخرج من هنا، كم عدد الأطفال الفلسطينيين الذين يجب قتلهم قبل أن تدعو إلى وقف إطلاق النار؟”.
بعدها أطلق معظمهم صيحات استهجان واستنكار، رافقت ترودو الذي بدا متوترًا وهو محاط برجال أمن رافقوه إلى سيارته من دون أن يعلق على ما حدث، بحسب ما ورد بصحيفة The Toronto Sun الكندية.
وذكرت الصحيفة الكندية أن الفيديو الخاص برئيس الوزراء وهو يواجه الحشد الغاضب بسبب لامبالاته مما يتعرض له الفلسطينيون في غزة، وحظي باهتمام واسع وانتشر على منصات التواصل المختلفة.
وكان ترودو قام بزيارة للمسجد، من دون أن يخبر مكتبه وسائل الإعلام مسبقًا عن خط سير رحلته العامة. مع ذلك، أكد مكتبه أن زيارته لمسجد المنظمة العالمية للمسلمين في المدينة، كانت لإظهار الدعم للمتضررين في المجتمع الإسلامي من الأحداث في الشرق الأوسط.