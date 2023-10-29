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مطالب باستمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا بسبب حالة الطقس

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٩ مساءً
مطالب باستمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا بسبب حالة الطقس
المواطن - فريق التحرير

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جدد العديد من المواطنين مطالبهم باستمرار تعليق الدراسة يوم غد الاثنين بسبب استمرار حالة الطقس المتقلب على العديد من المناطق.

قرار مطلوب

وعبر منصة إكس أكد المواطنون أن التأخير في الإعلان عن تحويل الدراسة عن بعد يربك أولياء الأمور والطلاب ويجب الإعلان مبكرًا في حال تم الوصول إلى قرار التعليق.

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وطالبت إحدى المغردات أن يشمل قرار التعليق القطاع الخاص لحماية الأرواح، فيما رأت مغردة أخرى أن منصة مدرستي تؤدي الغرض في حالات التعليق.

تعليق الدراسة

وكانت العديد من الإدارات التعليمية قررت تعليق الدراسة اليوم الأحد بناء على ما ورد من الأرصاد الجوية، حيث  أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الطائف تعليق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً واستمرارها عبر منصة مدرستي.

كما أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية اليوم في المقر الرئيس بالحوية وجميع الفروع التابعة لها، وستكون الدراسة عبر منظومة “البلاك بورد”.

وتقرر تحويل الدراسة عن بعد اليوم الأحد في مدارس تعليم الباحة والمخواة بناء على التنبيهات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.

وقررت إدارة تعليم جازان تعليق الدراسة الحضورية الأحد في مكتبي التعليم بصامطة ووسط جازان والمدارس التابعة لهما عدا جزر فرسان.

كما قررت إدارة تعليم عسير تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عبر منصة مدرستي يوم الأحد بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

كما أعلنت إدارة تعليم النماص تعليق الدراسة حيث قالت إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

فيما أعلن متحدث تعليم سراة عبيدة عبدالله المالكي أنه بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية، وحرصًا على سلامة الجميع تحويل الدراسة  عن بعد ليوم الأحد 14 / 4 / 1445هـ.

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