هدف جوتا قد يُغير مصيره في الاتحاد معلمة قرآن ولغة عربية براتب 1700 ريال في بعض المدارس الأهلية! جدال ساخن بين العنزي والحريري بسبب ماجد عبدالله وليد الفراج: الإضاءة في الملاعب تُعيق نقل مباريات دوري روشن كيف تقي نفسك من أمراض الشتاء؟ سبعيني يقتل طفلًا مسلمًا بـ 26 طعنة في إيلينوي الأمريكية أرقام سلبية لـ بروزوفيتش في مباراة ويلز ضد كرواتيا صحوة منتخب ألمانيا تقلق المكسيك موعد مباراة السعودية ومالي والقناة الناقلة محمود عباس: سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني
تحصل معلمات القرآن واللغة العربية والتربية الفنية في بعض المدارس الأهلية على راتب 1700 ريال شهريًّا فقط، رغم أنه تم الاتفاق معها على راتب 3 آلاف ريال في البداية.
وقالت معلمة تدعى سجى: إنها كانت تدرس مواد بعيدة عن تخصصها، حيث إنها كانت معلمة لغة عربية ولكنها كانت تدرس القرآن الكريم وفعلت ذلك؛ لأنها كانت بديلة لمعلمة.
ولفتت إلى أن هذه الفترة كانت قبل جائحة كورونا وبعد الجائحة تم إغلاق المدرسة وخرجت من السوق ولم تحصل على مستحقاتها، وكانت تقف 45 دقيقة في كل حصة للتعليم ولم يُحسب لها خبرتها التعليمية.
من جهته، قال سالم الغامدي المستثمر والمستشار في التعليم الأهلي: إنه لن يستفيد طالب التعليم الأهلي من درجة الثانوية العامة مهما ارتفعت، مؤكدًا أن الاختبارات المدرسية لا تعطي نتائج حقيقية.
ولفت إلى أن أغلب المدارس الأهلية التي لا تدفع رواتب المعلمين خلال الإجازة الصيفية ليست جشعة، بل مضطرة، مشددًا على أن المستثمر الصغير لن يستطيع الصمود في قطاع التعليم الأهلي، حيث كان سابقًا كان البدء برأس مال 120 ألف ريال، أما اليوم فلن يقل المبلغ عن 50 مليون ريال.
ونوه بأن التدريس في التعليم الأهلي لا يمكن أن يكون حلمًا لأي معلم لكن الوظائف الإدارية تعطي رواتب أعلى من القطاع الحكومي، وأن بعض المعلمين في المدارس الأهلية يفسرون إجازات المدارس الأهلية بشكل خاطئ ويعتقدون بأنهم لا يحصلون على رواتبهم بشكل صحيح.
في #الشارع_السعوي.. معلمة قرآن ولغة عربية وتربية فنية براتب 1700 ريال في بعض المدارس الأهلية.
سجى معلمة سابقة في إحدى المدارس الأهلية المغلقة pic.twitter.com/qahNDP9kdY
— الشارع السعودي (@saudiatv_1) October 15, 2023