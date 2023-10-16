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كانت تدرس مواد بعيدة عن تخصصها

معلمة قرآن ولغة عربية براتب 1700 ريال في بعض المدارس الأهلية!

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٥ صباحاً
معلمة قرآن ولغة عربية براتب 1700 ريال في بعض المدارس الأهلية!
المواطن - فريق التحرير

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تحصل معلمات القرآن واللغة العربية والتربية الفنية في بعض المدارس الأهلية على راتب 1700 ريال شهريًّا فقط، رغم أنه تم الاتفاق معها على راتب 3 آلاف ريال في البداية.

بديلة لمعلمة

وقالت معلمة تدعى سجى: إنها كانت تدرس مواد بعيدة عن تخصصها، حيث إنها كانت معلمة لغة عربية ولكنها كانت تدرس القرآن الكريم وفعلت ذلك؛ لأنها كانت بديلة لمعلمة.

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ولفتت إلى أن هذه الفترة كانت قبل جائحة كورونا وبعد الجائحة تم إغلاق المدرسة وخرجت من السوق ولم تحصل على مستحقاتها، وكانت تقف 45 دقيقة في كل حصة للتعليم ولم يُحسب لها خبرتها التعليمية.

الاختبارات المدرسية

من جهته، قال سالم الغامدي المستثمر والمستشار في التعليم الأهلي: إنه لن يستفيد طالب التعليم الأهلي من درجة الثانوية العامة مهما ارتفعت، مؤكدًا أن الاختبارات المدرسية لا تعطي نتائج حقيقية.

ولفت إلى أن أغلب المدارس الأهلية التي لا تدفع رواتب المعلمين خلال الإجازة الصيفية ليست جشعة، بل مضطرة، مشددًا على أن المستثمر الصغير لن يستطيع الصمود في قطاع التعليم الأهلي، حيث كان سابقًا كان البدء برأس مال 120 ألف ريال، أما اليوم فلن يقل المبلغ عن 50 مليون ريال.

ونوه بأن التدريس في التعليم الأهلي لا يمكن أن يكون حلمًا لأي معلم لكن الوظائف الإدارية تعطي رواتب أعلى من القطاع الحكومي، وأن بعض المعلمين في المدارس الأهلية يفسرون إجازات المدارس الأهلية بشكل خاطئ ويعتقدون بأنهم لا يحصلون على رواتبهم بشكل صحيح.

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