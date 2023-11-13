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يُقلل خطر الوفاة بنسبة 18%

أهم دواء في العالم يعالج السمنة ويقلل الوفيات بأمراض القلب

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ صباحاً
أهم دواء في العالم يعالج السمنة ويقلل الوفيات بأمراض القلب
المواطن - فريق التحرير

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تجري شركة أدوية دنماركية تجارب واسعة على عقار جديد، يهدف إلى إنقاص الوزن وتقليل السمنة لكن النتائج كانت مذهلة، حيث إنه لم ينجح فقط في مكافحة السمنة، وإنما تبين أيضًا أنه يُقلل خطر الوفاة بنسبة 18%، ما قد يجعله أحد أهم الأدوية في العالم.

ووفقًا للتفاصيل التي نشرتها جريدة “فايننشال تايمز” البريطانية، واطلعت عليها “العربية. نت”، فإن الدواء الجديد يحمل اسم (Wegovy)، وهو من إنتاج شركة “نوفو نورديسك” وقد نجح بالفعل في إنقاص الوزن، وقلل مخاطر الموت بنسبة كبيرة، وفقًا لنتائج العينة التي خضعت للدراسة.

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وتأمل شركة الأدوية الدنماركية في أن تقنع المزيد من الأنظمة الصحية وشركات التأمين بدفع تكاليف هذا العلاج، بحسب الصحيفة.

بيانات جديدة

وقال مارتن هولست لانغ، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة “نوفو نورديسك”: إن البيانات الجديدة أظهرت بمزيد من التفصيل كيف كان الدواء “قويًّا بشكل لا يُصدق” في معالجة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي أغسطس الماضي أدت البيانات الأولية من التجارب التي تجريها شركة “نوفو نورديسك” النرويجية على أدويتها إلى ارتفاع أسعار أسهمها في السوق بنسبة تصل إلى 16%، حيث أصبح المستثمرون متحمسين لأن النتائج يمكن أن تستقطب أي أنظمة صحية وشركات تأمين مترددة في تغطية الفئة الجديدة من أدوية إنقاص الوزن.

ويُعتبر الدواء الجديد (Wegovy) مرتفع الثمن؛ حيث ستزيد تكلفته عن 1300 دولار أمريكي شهريًّا.

وطُبقت تجربة “نوفو نورديسك” على أكثر من 17600 شخص تزيد أعمارهم على 45 عامًا ويعانون من السمنة وكذلك من أمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن ليس مرض السكري. وتوفي حوالي 458 مريضًا تناولوا دواءً وهميًّا أثناء التجربة، مقارنة بـ375 شخصًا تناولوا (Wegovy)، وهو ما يمثل انخفاضًا في خطر الوفاة بنسبة 18%.

وتأتي هذه المعلومات بعد أن أظهرت النتائج الأولية أن المرضى الذين تناولوا (Wegovy) كانوا عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية أو الأزمة القلبية بنسبة 20% مقارنة بالمشاركين الذين تلقوا علاجًا وهميًّا.

وذكر لانغ أن التجربة أظهرت أيضًا أن الدواء له تأثير على حالات أخرى مثل أمراض الكلى. وعلق: “أتوقع أن أرى بيانات مثيرة للاهتمام حقًّا حول تأثير الدواء على أمراض الكلى المزمنة”.

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