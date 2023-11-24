ابتعدوا عن القهوة خلال فترة العواصف المغناطيسية تعيين ناجي التميمي رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة التأمين إطلاق أول مؤشر وطني للبيانات الاثنين المقبل 3.45 ريالات قيمة رحلة التنقل في جميع حافلات الطائف موعد مباراة بايرن ميونخ ضد كولن موعد مباريات السبت في دوري روشن إغلاق جزء من طريق المدينة المنورة لإزالة جسور مشاة تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الأخدود وليد الفراج: نقص المعلومات عن الميركاتو السعودي سبب أزمات كثيرة السعودة الوهمية استغلال لبرامج صندوق هدف وعقوبتها جنائية
نصح الدكتور أندريه تياجيلنيكوف، أخصائي الرعاية الصحية الأولية، من يعاني من حساسية الطقس الامتناع عن شرب القهوة والأطعمة المقلية والمعجنات خلال فترة العواصف المغناطيسية.
وبحسب الطبيب، يجب الامتناع عن أي نشاط يتطلب التركيز بما فيها قيادة وسائط النقل والنشاط البدني المكثف.
ويشير الطبيب، إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على المزيد من الأطعمة والخضروات والأعشاب والفواكه سهلة الهضم يساعد على تجاوز العاصفة المغناطيسية التي تضرب الأرض، ومن المفيد أيضًا شرب المزيد من الماء أو شاي الأعشاب لتحسين الدورة الدموية.
وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم، يوصى الطبيب بالتقليل من استهلاك الملح، لأنه يحبس الماء في الجسم، أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستوى ضغط الدم، فعليهم بدء يومهم بتناول وجبة فطور كاملة.