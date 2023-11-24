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يجب الامتناع عن أي نشاط يتطلب التركيز

ابتعدوا عن القهوة خلال فترة العواصف المغناطيسية

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٠ صباحاً
ابتعدوا عن القهوة خلال فترة العواصف المغناطيسية
المواطن - فريق التحرير

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نصح الدكتور أندريه تياجيلنيكوف، أخصائي الرعاية الصحية الأولية، من يعاني من حساسية الطقس الامتناع عن شرب القهوة والأطعمة المقلية والمعجنات خلال فترة العواصف المغناطيسية.

وبحسب الطبيب، يجب الامتناع عن أي نشاط يتطلب التركيز بما فيها قيادة وسائط النقل والنشاط البدني المكثف.

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نظام متوازن

ويشير الطبيب، إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على المزيد من الأطعمة والخضروات والأعشاب والفواكه سهلة الهضم يساعد على تجاوز العاصفة المغناطيسية التي تضرب الأرض، ومن المفيد أيضًا شرب المزيد من الماء أو شاي الأعشاب لتحسين الدورة الدموية.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم، يوصى الطبيب بالتقليل من استهلاك الملح، لأنه يحبس الماء في الجسم، أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستوى ضغط الدم، فعليهم بدء يومهم بتناول وجبة فطور كاملة.

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