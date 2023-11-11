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استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة

الخارجية : عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكلٍ استثنائي

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٣ صباحاً
الخارجية : عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكلٍ استثنائي
المواطن - واس

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أعلنت وزارة الخارجية أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت 27 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 11 نوفمبر 2023م، عوضًا عن “القمة العربية غير العادية” و”القمة الإسلامية الاستثنائية” اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.

وأكدت الخارجية أن ذلك يأتي استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

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