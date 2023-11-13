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الأول يشمل جميع المواطنين

الفارق بين التأمين الصحي الشامل وتأمين القطاع الخاص

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ صباحاً
الفارق بين التأمين الصحي الشامل وتأمين القطاع الخاص
المواطن - فريق التحرير

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قال المتخصص في مجال التأمين، سليمان المعيوف: إن برنامج التأمين الصحي الوطني يشمل الجميع، بمن فيهم المشمولون بالتأمين الصحي في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التأمين سيكون مدى الحياة، وبدون مصروفات، ويبدأ من قبل الولادة.

وأوضح سليمان المعيوف في برنامج التواصل على قناة “الرسالة” أن الفَرق بين التأمين الصحي الخاص والتأمين الوطني أن الثاني سيكون شاملًا ومتكاملًا، ولن يكون هناك استثناء من الدولة، ولن يدفع أي أحد أي شيء.

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التأمين الصحي الوطني

وأشار إلى أن التأمين الصحي الوطني يشمل جميع المواطنين؛ فلن يكون هناك استثناءات لفئات معينة؛ فالكل سواسية، لكن هناك بعض الناس سيكون لديهم تأمين في القطاع الخاص في الشركة التي يعملون فيها، أو الهيئة الوطنية أو الحكومية التي يكون بها برنامج تأمين صحي خاص.

وأضاف أن “التأمين الصحي الوطني سيكون مدى الحياة، ليس من بداية ولادة المواطن، ولكن من قبل الولادة، من خلال عملية الفحص قبل الزواج. هذا جانب وقائي؛ كي لا يكون لدينا أمراض مزمنة أو مستعصية مستقبلًا”.

وأردف المعيوف: “التأمين الصحي الخاص محدد باستثناءات، وموافقات، ومحدد بمبالغ معينة، ولو استُنفدت هذه المبالغ يحق له أن يكمل في البرنامج الوطني بحكم أنه مواطن سعودي، والدولة كفلت هذا الشيء”.

وأشار إلى أن نظام الحكم في السعودية في المادة الـ27 والـ31 نصت على أن الحكومة أو الدولة تكفل الرعاية الصحية في مرحلة الشيخوخة، ومن الطفولة حتى الوفاة، وهي موجودة منذ تأسيس السعودية.

وختم بالقول: إن هذه الخدمة أو المنفعة لا توجد في أي دولة أخرى. في كل الدول المتقدمة كأمريكا ودول أوروبا لديهم برامج للتأمين، وبرامج للرعاية الصحية، ولكن لابد أن تدفع فيها، أما السعودية فلن يكون فيها أي دفع، حتى إنه لا يوجد مبلغ للتحمل.

 

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