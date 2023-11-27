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“المواطن” توثق لقطات من مهرجان الوليمة للطعام السعودي

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ مساءً
“المواطن” توثق لقطات من مهرجان الوليمة للطعام السعودي
المواطن - الرياض تصوير : خالد الحمودي

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تتواصل فعاليات مهرجان الوليمة في نسخته الثالثة والذي يهدف إلى إبراز جهود المملكة في الاهتمام بالطعام؛ بوصفه أحد الموروثات الوطنية الأصيلة، وتحفيز المواهب السعودية ممن يملكون اهتمامًا بمجال الأطعمة لتحويل هواياتهم في هذا المجال إلى فرص عمل ومشاريع تجارية مربحة.

فعاليات مهرجان الوليمة

ووثقت “المواطن” لقطات من فعاليات مهرجان الوليمة التي يشارك فيها العديد من المواطنين والمواطنات حيث يستمر المهرجان خلال الفترة من 23 نوفمبر إلى 2 ديسمبر في حرم جامعة الملك سعود بالرياض بتنظيمٍ من هيئة فنون الطهي.

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تجارب فريدة

ويعيش زوار مهرجان الوليمة تجارب فريدة في تذوق أشهى الأطعمة المحلية والتراثية والعالمية، في أضخم فعالية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

ونجح المهرجان في نقل الزائر عبر رحلة من الخيال المجسم داخل مناطق الفعاليات، إلى جميع مدن وقرى المملكة، والتعرف على أكلاتها وهواياتها وصناعاتها اليدوية، وحِرفها التقليدية.

 

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