“المواطن” توثق لقطات من مهرجان الوليمة للطعام السعودي ضبط سوري حاول ترويج 60 ألف قرص من الإمفيتامين بالرياض تداول السعودية تطلق عقود الخيارات للأسهم المفردة إيقاف تنظيم إجرامي استولى على 16 مليون ريال بروابط إلكترونية احتيالية حساب المواطن: الحساب البنكي شرط للحصول على الدعم زيادة الوزن تهدد بالإصابة بأمراض شديدة الخطورة أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 6 أشهر الرياض تحلق في الصدارة.. إعلان المدينة الفائزة بتنظيم إكسبو 2030 غداً وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 21 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة “بروج للتأمين” تعلن استقالة رئيسها التنفيذي
تتواصل فعاليات مهرجان الوليمة في نسخته الثالثة والذي يهدف إلى إبراز جهود المملكة في الاهتمام بالطعام؛ بوصفه أحد الموروثات الوطنية الأصيلة، وتحفيز المواهب السعودية ممن يملكون اهتمامًا بمجال الأطعمة لتحويل هواياتهم في هذا المجال إلى فرص عمل ومشاريع تجارية مربحة.
ووثقت “المواطن” لقطات من فعاليات مهرجان الوليمة التي يشارك فيها العديد من المواطنين والمواطنات حيث يستمر المهرجان خلال الفترة من 23 نوفمبر إلى 2 ديسمبر في حرم جامعة الملك سعود بالرياض بتنظيمٍ من هيئة فنون الطهي.
ويعيش زوار مهرجان الوليمة تجارب فريدة في تذوق أشهى الأطعمة المحلية والتراثية والعالمية، في أضخم فعالية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.
ونجح المهرجان في نقل الزائر عبر رحلة من الخيال المجسم داخل مناطق الفعاليات، إلى جميع مدن وقرى المملكة، والتعرف على أكلاتها وهواياتها وصناعاتها اليدوية، وحِرفها التقليدية.