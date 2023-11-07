تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة غزة تتجاوز 385.6 مليون ريال

تجاوزت تبرعات الشعب السعودي في الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 385.6 مليون ريال تبرع بها 564,740 متبرعًا.

ويتم تلقي التبرعات عبر منصة ساهم في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وهي المنصة الوحيدة المخصصة لجمع التبرعات في المملكة لصالح الجهود الإغاثية في الخارج.

دعم غزة

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تبرع لهذه الحملة بمبلغ وقدره 30 مليون ريال، كما عن تبرع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمبلغ 20 مليون ريال، فيما توالت التبرعات على المنصة من جموع الشعب السعودي الذي يصطف خلف القيادة لتقديم المساعدات الإنسانية ونصرة الفلسطينيين في غزة.

وقال مركز الملك سلمان للإغاثة عبر موقع المنصة : الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بحاجتكم للوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب.

رابط منصة ساهم

ويمكن التبرع للحملة عبر منصة “ساهم” على الرابط الإلكتروني كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحي، أو تحميل تطبيق “ساهم” على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وقوقل بلاي.