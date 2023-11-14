تصوير المخالفات أو الأشخاص دون رغبتهم ونشرها يعرض فاعلها للسجن

حذر المحامي نايف المرشدي، من التصوير للنشر في وسائل الإعلام أو للنشر الشخصي، موضحًا أنه لا يفيد مصوره أو المجتمع أو الأمن.

انطباع سلبي

وأكد المرشد خلال حواره ببرنامج “الشارع السعودي”، عبر قناة “السعودية”، الاثنين، أن التصوير يعطي انطباعًا سلبيًّا أمام العالم الخارجي والفضاء الإلكتروني، المليء بالكثير من المتصيدين.

وأوضح أن تصوير للمخالفات أو الأشخاص دون رغبتهم ونشرها على وسائل الإعلام يعرض الشخص للعديد من العقوبات، والتي تصل للسجن بالسنوات.