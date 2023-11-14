تصوير المخالفات أو الأشخاص دون رغبتهم ونشرها يعرض فاعلها للسجن بايدن يوجه رسالة لـ القوات الإسرائيلية بشأن مستشفى الشفاء حقيقة إقالة تشافي من تدريب برشلونة الفراولة واجهت مرضًا لا دواء له سببان وراء رفض ريال مدريد التعاقد مع كيليان مبابي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ختام مباريات الجولة الـ12 تعرف على قيمة مبلغ الضمان الاجتماعي من حاسبة الدعم منافس الاتحاد يراقب حمدالله ارتفاع أسعار النفط بعد تقرير أوبك الإيجابي إتاحة نقل ملكية الدراجات الآلية عبر أبشر أعمال
حذر المحامي نايف المرشدي، من التصوير للنشر في وسائل الإعلام أو للنشر الشخصي، موضحًا أنه لا يفيد مصوره أو المجتمع أو الأمن.
وأكد المرشد خلال حواره ببرنامج “الشارع السعودي”، عبر قناة “السعودية”، الاثنين، أن التصوير يعطي انطباعًا سلبيًّا أمام العالم الخارجي والفضاء الإلكتروني، المليء بالكثير من المتصيدين.
وأوضح أن تصوير للمخالفات أو الأشخاص دون رغبتهم ونشرها على وسائل الإعلام يعرض الشخص للعديد من العقوبات، والتي تصل للسجن بالسنوات.
المحامي نايف المرشدي محذرًا: تصويرك للمخالفات أو للأشخاص دون رغبتهم ونشرها على وسائل الإعلام يعرضك للعديد من العقوبات. #الشارع_السعودي | #قناة_السعودية pic.twitter.com/x9IEcwn8OC
— قناة السعودية (@saudiatv) November 13, 2023