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المنتج الأول لشركة إكس إيه آي xAI

روبوت إيلون ماسك يتفوق على تشات جي بي تي

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٤ مساءً
روبوت إيلون ماسك يتفوق على تشات جي بي تي
المواطن - فريق التحرير

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كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بشركته، زاعمًا أن النموذج الأولي منه يتحدى “تشات جي بي تي” (ChatGPT)، ويتفوق بالفعل على نسخة “تشات جي بي تي 3.5” عبر العديد من المقاييس.

روبوت غروك الجديد

يسمى الروبوت الجديد “غروك” (Grok)، وهو المنتج الأول لشركة “إكس إيه آي” (xAI) التابعة لماسك، كما يخضع الآن للاختبار وتستعمله مجموعة محدودة من المستخدمين في الولايات المتحدة.

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قال الموقع الإلكتروني لشركة “إكس إيه آي”: إن تطوير “غروك” يعتمد على بيانات منصة “إكس” التابعة أيضًا لماسك، والمعرفة سابقًا باسم “تويتر”، وبالتالي فهو على دراية بآخر التطورات بشكل أفضل من الروبوتات الأخرى التي تحتوي على مجموعة بيانات ثابتة. كما أنه مصمم أيضًا للرد “بشكل حذق إلى حدٍّ ما ولديه نزعة متمردة”، وفقًا للبيان.

تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي

وقع ماسك في وقت سابق من هذا العام على عريضة تدعو إلى التوقف مؤقتًا عن تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، من أجل السماح بتطوير بروتوكولات السلامة المشتركة.

وكتب الملياردير، الذي يرأس شركتي “تسلا” و”إكس”، يوم الأحد: “وقعت على هذه العريضة وأنا أعلم أنها غير مجدية، أردت فقط أن أسجل توصيتي بالتوقف مؤقتًا عن تطوير الذكاء الاصطناعي”.

ميزة لعملاء X Premium

وأطلق إيلون ماسك برنامج الدردشة الآلي الخاص به، والذي سيكون متاحًا لجميع مشتركي “X Premium+” بمجرد خروجه من “الإصدار التجريبي المبكر”، حسبما قال في منشور على X في وقت متأخر من مساء الجمعة، بعد الإعلان في وقت سابق أن Grok سيكون متاحًا لـ “مجموعة مختارة” يوم السبت.

ويعد الروبوت هو أول ابتكار يخرج من شركة Musk الناشئة للذكاء الاصطناعي، xAI، والتي أعلن عنها في يوليو. وقد وضع ماسك فريق الشركة المكون من 12 شخصًا، والذي يبدو أن كل أفراده من الذكور، في مهمة طموحة تتمثل في “فهم الطبيعة الحقيقية للكون”، استنادًا إلى موقعه على الإنترنت.

معايير الأمان في الذكاء الاصطناعي

من جانبه، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل فترة قصيرة على أمر تنفيذي للإشراف على الذكاء الاصطناعي، والذي يهدف إلى وضع معايير للأمن وحماية الخصوصية، كما ناقش قادة التكنولوجيا والأكاديميون مخاطر هذه التقنية في قمة سلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.

أضاف بيان “إكس إيه آي” أن “غروك” هو نتاج شهرين من التطوير، وسيكون متاحًا لجميع مستخدمي خدمة “إكس بريميم بلس” (+X Premium) بعد خروجه من مرحلة الاختبار. تحدث ماسك عن طموحه في تحويل “إكس” من مجرد منصة تواصل اجتماعي إلى تطبيق شامل يشبه تطبيق “وي شات” التابع لشركة “تينسنت هولدينغز”. في الصين. وسيكون “غروك” جزءًا أساسيًّا من ذلك الطموح، ورغم أن “إكس إيه آي” تعتبر شركة منفصلة، إلا أنها كشفت عن عزمها العمل بشكل وثيق مع “إكس و”تسلا” وغيرها من الشركات.

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