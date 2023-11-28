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بعدما أخبر الحكم بعدم وجود ركلة جزاء

كريستيانو رونالدو يُعيد للأذهان لقطات نزاهة نادرة

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥١ مساءً
كريستيانو رونالدو يُعيد للأذهان لقطات نزاهة نادرة
المواطن - فريق التحرير

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خطف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار في مباراة فريقه النصر ضد بيرسبوليس الإيراني، بلقطة نزاهة فريدة في الملاعب.

كريستيانو رونالدو يؤكد عدم وجود ركلة جزاء

وشارك كريستيانو رونالدو في مباراة النصر ضد بيرسبوليس بشكل أساسي، واحتسب الحكم الصيني ما نينغ، ركلة جزاء لصالحه عند الدقيقة الثانية، إلا أن النجم البرتغالي نهض سريعًا؛ وهو يُشير له بأنها ليست ركلة جزاء.

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وقام الحكم الصيني بمراجعة اللعبة عبر تقنية الفيديو، وألغى قراره باحتساب ركلة الجزاء، لينال كريستيانو رونالدو إشادة كبيرة بموقفه عبر منصة “إكس”، وتؤكد الجماهير أنه أسطورة بلعبه وأخلاقه داخل الملعب.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو يُطالب بإلغاء ركلة الجزاء

نجوم خطفوا الأنظار بأخلاقهم

ويُعد كريستيانو رونالدو ليس النجم الأول الذي يجذب أنظار العالم بتصرفه الفريد في الملعب، حيث سبق ورفض أكثر من نجم الاستفادة من قرار تحكيمي خاطئ، وفي مقدمتهم نجم النصر والكرة السعودية، ماجد عبدالله.

وشهدت مباراة النصر وأحد في موسم 1987\ 1988، تسديدة قوية من عبدالله عبدربه سكنت شباك أحد بعدما مرت من الشباك الخارجية، ليتم احتساب الهدف، ولكن ماجد عبدالله أخبر الحكم بعد صحة الهدف، وتم إلغاؤه.

ماجد عبدالله
ماجد عبدالله

وسجل الأسطورة ميروسلاف كلوزه هذا الموقف النزيه مرتين، الأولى في الدوري الألماني عام 2004، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء له بعد لمسة يد للمدافع، ولكنه أخبره أنها لم تلمس يده، والثاني عندما كان في لاتسيو عام 2012، وأحرز هدفًا بيده، ليبلغ الحكم ويتم إلغاؤه.

كما حرم نجم الزمالك السابق، علي خليل فريقه من حصد لقب الدوري المصري موسم 1978\ 1979، عندما سدد كرة أمام الإسماعيلي؛ اخترقت الشباك الجانبية لداخل المرمى، ليحتسب الحكم هدفًا، ثم أخبره ليتراجع عن قراره، ويخسر الأبيض المباراة، ويتوج الأهلي باللقب بفارق نقطة عن غريمه.

علي خليل
علي خليل

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