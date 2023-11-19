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كلمات دعم في اليوم العالمي للرجل

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٥ مساءً
كلمات دعم في اليوم العالمي للرجل
المواطن - فريق التحرير

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في اليوم العالمي للرجل الذي يصادف 19 من نوفمبر من كل عام يستذكر الكثير منا الأجداد والآباء والإخوة والأصدقاء الذين قدموا الدعم لنا في العديد من المواقف.

العزوة والسند

وعبر موقع إكس سارع العديد من المتابعين إلى تقديم كلمات الثناء والشكر لمن ترك بصمة في حياتهم حيث قالت الشاعرة نورة العتيبي: الرجل هو الأب والأخ والعم والخال وهو العزوة والسند ومن نستمد منه القوة والأمان، دمتم لنا تاج على رؤوسنا يجمل حياتنا..!!

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بدوره قال فواز اللعبون: اليوم العالمي للرجل لا يضيف مجدًا للمخلوق الأوّل الذي تسلسل من جيناته (XY) الأنبياء والملوك والقادة والمصلحون والمبتكرون والعلماء والشعراء، وأعظم المبدعين في كل فن، والمتربعين على قمة كل مجد. الرجل وما أدراك ما الرجل”.

أما مستشار التنمية المستدامة سالم الدوسري فقال: “الآمال العظيمة هي التي تخلق الرجال العظماء.”

بدورها قالت نوفا الناصر: “أنتم ركيزة كل المجتمعات ونصفه الثاني لإتقان هذه الحياة.. أتمنى لكم الكثير من الصحة والسعادة.. اعتنوا بأرواحكم وصحتكم جيدًا”.

قصة اليوم العالمي للرجل

ويوافق اليوم العالمي للرجل يوم 19 نوفمبر من كل عام، وكانت ترينيداد وتوباغو أول دولة تحتفل بهذه المناسبة في عام 1999.

بعد ذلك أصبح اليوم العالمي للرجل يومًا يُحتفل به في أستراليا والولايات المتحدة وكندا وروسيا وجامايكا والمجر والهند وإيطاليا ونيوزيلندا والبرازيل ومولدوفا وهايتي والبرتغال وسنغافورة ومالطا وجنوب إفريقيا وغانا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والمجر وإيرلندا وبيرو والصين وفيتنام وباكستان وغواتيمالا والدنمارك والسويد والنرويج وغيانا وهولندا وجورجيا والأرجنتين والمكسيك وألمانيا والنمسا وإنجلترا وإسكتلندا.

ومن بين الدول العربية التي تحتفل بمناسبة اليوم العالمي للرجل تأتي مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عمان.

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