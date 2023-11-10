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10 أيام على دخول المربعانية

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٣ مساءً
10 أيام على دخول المربعانية
المواطن - فريق التحرير

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توقع مقدم فقرة تقويم خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق دخول المربعانية بعد 10 أيام حيث قارب موسم الوسم على الانتهاء.

وقال الزعاق : نعيش هذه الأيام  في آخر نجم من نجوم الوسم، وتبقى 10 أيام على دخول المربعانية أي يوم الثالث من ديسمبر المقبل بحسب قوله.

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سر تسمية المربعانية

وكشف إلى أن السبب في تسمية المربعانية بهذا الاسم أن مدتها 40 يومًا وتنقسم إلى قسمين كل قسم مدته 20 يومًا، ويدخل النصف الأول منها في حيز الوسم من حيث التأثير ومن حيث الأجواء فأمطارها تنبت ما ينبته الوسم، وأجواؤها شبه معتدل خاصة في أول دخولها.

بدايةدخول الشتاء

وفي وقت سابق أكد خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني أن المربعانية يتخلل ثلاثة نجوم، هي نجم الإكليل ونجم القلب ونجم الشولة كل منها مدته 13 يومًا ومجموعها بالجملة 39 يومًا.

وأضاف الحصيني أن المربعانية تعتبر فعليًا هي بداية فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن البرد عند الحديث عنه فهو يتعلق باتجاه الريح التي تأخذ الخصائص من مصدرها إن كانت باردة أو حارة أو مغبرة، لكنها في العموم تمتاز بالبرد.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من المنطقة الشرقية، وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

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