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إسرائيل ترصد 700 ألف دولار مقابل رأس يحيى السنوار وشقيقه

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٥ مساءً
إسرائيل ترصد 700 ألف دولار مقابل رأس يحيى السنوار وشقيقه
المواطن - فريق التحرير

لجأت إسرائيل إلى حيلة جديدة للقبض على عدد من قادة حركة حماس في مقدمتهم يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة.

وبعد 70 يومًا من العمليات التي تشنها إسرائيل في غزة لم تتمكن من القضاء على أي من قادة الحركة المطلوبين لديها ما دفعها إلى البحث عن وسيلة أخرى لإغراء المقربين من هؤلاء القادة بتقديم معلومات عنهم.

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استهداف يحيى السنوار

وتضمنت القائمة رصد 400 ألف دولار مقابل معلومات تقود للقبض على يحيى السنوار و300 ألف دولار مقابل معلومات عن محمد السنوار و200 ألف دولار مقابل معلومات عن رافع سلامة وأخيرًا 100 ألف دولار مقابل معلومات عن محمد الضيف.

وتحاول إسرائيل القبض على السنوار أو اغتياله بالرغم من أنه قضى سنوات في السجون الإسرائيلية وتم الإفراج عنه في صفقة تبادل الأسرى مع الأسير الإسرائيلي الشهير جلعاد شاليط.

مسؤولون كبار

وضمت القائمة أسماء بارزة في حركة حماس حيث إن محمد السنوار، هو قائد كبير في الجناح العسكري لحركة حماس، ويعتقد أنه متورط في اختطاف واحتجاز الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط، بينما محمد الضيف، فهو القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة حماس والمدرج على القائمة الأمريكية لـ”الإرهابيين الدوليين” المطلوبين، منذ عام 2015.

أما رافع سلامة، قائد كتيبة خان يونس التابعة للحركة، كان أيضًا في مرمى أنظار إسرائيل منذ سنوات، وفي عام 2021، دمر الجيش الإسرائيلي منزله في غزة، والذي قال إنه جزء من البنية التحتية الإرهابية التي استهدفتها العملية بحسب قوله.

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