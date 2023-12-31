ضبط مواطنَين لترويجهما القات بالدائر 26 لاعبًا في قائمة منتخب السعودية بكأس آسيا للمرة الأولى تعليق تداول سهم أميانتيت رباعي النصر يقود التشكيل المثالي للجولة الـ19 2023 الأشد الحرارة منذ بدء السجلات المناخية عروض سعودية أمام محمد النني الزبادي المتحمض جدًا يقلل الاكتئاب ويحسن المزاج بروزوفيتش يخطف نجومية الجولة الـ19 مساند: كل مخاوفك من استقدام العمالة يبددها التأمين على العقد الفرج والشهراني والغنام أبرز الغائبين عن قائمة مانشيني
أكد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري أن البكتيريا النافعة تساعد على تقليل الاكتئاب وتحسين المزاج.
وقال الخضيري : زد كمية البكتيريا النافعة عندك بتناول اللبن والزبادي المتحمّض بشدة ( ولو تأخر التاريخ) وليس الطازج الجديد، لأن المتأخر أغنى بالبكتيريا النافعة”.
وتابع الخضيري : ما نأكله يؤثر على عقولنا، ففي دراسة (Meta-Analysis) وجدت أن البكتيريا النافعة ( الموجودة باللبن المتحمّض جداً) تقلل من الكآبة وتحسن المزاج.
وأضاف أن هناك دراسات أخرى أكدت أنها ترفع مناعة الجهاز الهضمي وتخفف أعراض القولون العصبي وتخفض الوزن والكوليسترول؛ ولفت إلى أن هذه الميزات الإضافية موجودة في اللبن الرائب والزبادي المتأخر والمتحمّض بشدة.