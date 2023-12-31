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الزبادي المتحمض جدًا يقلل الاكتئاب ويحسن المزاج

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٨ مساءً
الزبادي المتحمض جدًا يقلل الاكتئاب ويحسن المزاج
المواطن - فريق التحرير

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أكد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري أن البكتيريا النافعة تساعد على تقليل الاكتئاب وتحسين المزاج.

علاج الاكتئاب 

وقال الخضيري : زد كمية البكتيريا النافعة عندك بتناول اللبن والزبادي المتحمّض بشدة ( ولو تأخر التاريخ) وليس الطازج الجديد، لأن المتأخر أغنى بالبكتيريا النافعة”.

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وتابع الخضيري : ما نأكله يؤثر على عقولنا، ففي دراسة (Meta-Analysis) وجدت أن البكتيريا النافعة ( الموجودة باللبن المتحمّض جداً) تقلل من الكآبة وتحسن المزاج.
وأضاف أن هناك دراسات أخرى أكدت أنها ترفع مناعة الجهاز الهضمي وتخفف أعراض القولون العصبي وتخفض الوزن والكوليسترول؛ ولفت إلى أن هذه الميزات الإضافية موجودة في اللبن الرائب والزبادي المتأخر والمتحمّض بشدة.

البكتيريا النافعة

فوائد صحية

وفي وقت سابق أوضحت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة رانية وليد، أن الأمعاء تحتوي على بكتيريا نافعة تعرف باسم البروبيوتيك، التي تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، وتساهم في تقوية الجهاز المناعي وتحسين عملية الهضم وإنتاج بعض الفيتامينات، مبينة أنه يوجد في جسم الإنسان التريليونات من البكتيريا النافعة، معظمها في الأمعاء، وفي أماكن أخرى من الجسم تعمل على تحفيز الجهاز المناعي ومحاربة الالتهابات.

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