الشباب يواصل نزيف النقاط ويخسر أمام الأخدود في دوري روشن

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الأخدود فوزًا مهمًّا على نادي الشباب بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة دوري روشن.
وسجل اللاعب جودوين الهدف الوحيد لفريق الأخدود في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الأخدود 19 نقطة في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد الشباب عند 18 نقطة في المركز الـ13.
هدددددف!⚽
غودوين يفتتح التسجيل مبكراً للأخدود ⚽🔥
الأخدود 1 × 0 الشباب
#دوري_روشن_السعودي #الأخدود_الشباب | #SSC pic.twitter.com/y1JwNAXTxd
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023