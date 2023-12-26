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الصحة : لا ينسّيكم برد الشتاء شرب الماء

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ مساءً
الصحة : لا ينسّيكم برد الشتاء شرب الماء
المواطن - فريق التحرير

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دعت وزارة الصحة إلى الحرص على تناول الكمية الكافية من الماء رغم برودة الأجواء في الشتاء.

وقالت الصحة ممثلة في حساب عش بصحة على منصة إكس : لا ينسّيك برد الشتاء شرب احتياجك الكافي من الماء.

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حاجة الجسم للماء شتاء

وفي وقت سابق أكد مجلس الصحة الخليجي، أن حاجة جسم الإنسان لتناول الماء في فصل الشتاء لا تقل أهمية عن نظيرتها في فصل الصيف.

وقال المجلس إن درجات الحرارة العالية في فصل الصيف هي ما تدفع الإنسان إلى تناول كميات كبيرة من الماء، على عكس فصل الشتاء.

وكشف المجلس بأن الماء يساعد على تنظيم درجة حرارة جسم الإنسان، وتقوم وظيفته الأساسية على ترطيب الجسم وتنظيم عملياته الحيوية، حيث يشعر البعض خلال فصل الشتاء بعدم التركيز والصداع، حيث يعود السبب في ذلك إلى قلة شربهم للماء.

التذكير بضرورة شرب الماء

وحتى لا يشعر الإنسان بقلة التركيز والصداع، فإن عليه اتخاذ خطوات بعينها لمساعدته على تذكر شرب الماء بكميات أكبر، أهمها جعل الماء جزءًا أساسيًّا من عاداته الصباحية والمسائية، مع التمرن على شرب الماء قبل تناول الطعام، وهو ما يقلل من زيادة الوزن أيضًا.

ومن بين تلك الخطوات أيضًا، وضع زجاجة مياه أمام أعينه، طوال اليوم، فضلًا عن وضع بعض أوراق النعناع أو نكهات خاصة مثل الليمون أو البرتقال، في حال الشعور بالملل من شرب الماء بشكله العادي.

مقدار الماء الكافي

وقد حددت الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب في الولايات المتحدة أن كمية السوائل الكافية التي ينبغي تناولها يوميًا:

  • 15.5 كوب تقريبًا (3.7 لتر) من السوائل يوميًا للرجال
  • 11.5 كوب تقريبًا (2.7 لتر) من السوائل يوميًا للنساء

وتشمل هذه التوصيات جميع السوائل كالماء وغيره من المشروبات والأطعمة. تأتي نسبة 20% تقريبًا من كمية السوائل اليومية عادةً من الطعام وتأتي النسبة الباقية من المشروبات.

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