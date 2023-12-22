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النصر يُنهي الشوط الأول بهدف في الاتفاق

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٢ مساءً
النصر يُنهي الشوط الأول بهدف في الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، الشوط الأول من مباراة الاتفاق متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 18 من بطولة دوري روشن.

وسجل اللاعب أليكس تيليس الهدف الوحيد للعالمي في الدقيقة الـ44 من عمر الشوط الأول.

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