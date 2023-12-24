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بعد تذبذب مستواه هذا الموسم

برشلونة يسعى لتسويق ليفاندوفسكي بدوري روشن

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
برشلونة يسعى لتسويق ليفاندوفسكي بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أبدى مسؤولو نادي برشلونة الإسباني، غضبهم من مستوى المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مع الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الحالي.

ليفاندوفسكي سيرحل في الصيف

ويرتبط روبرت ليفاندوفسكي بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة حتى صيف عام 2026، إلا أن تراجع مستواه دفع المسؤولين للتفكير في رحيله بنهاية الموسم.

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ليفاندوفسكي
المهاجم البولندي – المصدر @FCBarcelona

وذكرت صحيفة “سبورت”: “إن مسؤولي برشلونة يؤكدون بقوة أن ليفاندوفسكي لن يرحل في صيف 2024، كما أن وكيله، بيني زاهافي، أقسم بأن اللاعب سيفي بعقده، لكن الواقع مختلف عما يتردد في وسائل الإعلام”.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى تزايد غضب المسؤولين تجاه مستوى المهاجم البولندي، لدرجة أن اللاعب لم يعد “غير قابل للمس” في النادي، كما أنهم يعملون سرًا على بيعه في الصيف لأحد الأندية السعودية.

ليفاندوفسكي
اللاعب البولندي – المصدر @FCBarcelona

اجتماع لبيع اللاعب بالسعودية

وأضافت صحيفة “سبورت”: “هناك المزيد من الأصوات في إدارة برشلونة، ظهرت مؤخرًا لتأييد رحيل ليفاندوفسكي، خاصة مع الارتفاع الكبير في راتبه خلال الموسم المقبل”.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “وكشف مصدر أن أحد ممثلي برشلونة تحدث بالفعل مع وسيط رسمي في السعودية، وذلك لاستطلاع إمكانية انتقال اللاعب إلى دوري روشن في الموسم المقبل”.

وجاء في ختام التقرير: “زاهافي لا يعارض الأمر، أما برشلونة ينوي طلب 30 مليون يورو للسماح برحيل اللاعب، لكن الرقم الأكثر واقعية للصفقة سيكون 20 مليونًا”.

ليفاندوفسكي
اللاعب البولندي – المصدر @FCBarcelona

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