تحذير من أعشاب قد تؤدي إلى عواقب خطيرة

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حذر مستشار تعزيز الصحة عبدالرحمن بن يحيى القحطاني، من أن بعض الأعشاب قد تؤدي إلى عواقب خطيرة ويجب الأخذ بالأدوات الوقائية للطب الحديث أولًا.
وتابع القحطاني، خلال حوار إلى العربية إف إم، أن الإنسان يميل إلى استخدام أشياء من الطبيعة سواء كانت مكملات غذائية أو أعشاب، ولكن المعيار فيمن يقدم تلك العشبة ومقاديرها وتداعياتها.
وأكمل، أن المريض قد يتناول أعشابًا بنصيحة يقدمها له أحد مدعي العلاج؛ فتؤدي إلى تليف بالكبد أو مشكلات بالكلى، لذلك لا ينبغي الاندفاع إلى ذلك الاتجاه بدون بصيرة؛ لأن الطب الحديث لديه أدوات تشخيصية ووقائية ينبغي الأخذ بها قبل التوجه لذلك المسار.