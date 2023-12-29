صحوة الخليج تُهدد الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صعبة ضد الخليج، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي لتحقيق الفوز.

مباراة الأهلي ضد الخليج

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الخليج، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

مواجهة صعبة

ويسعى الأهلي بقيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، ومواصلة نتائجه الإيجابية والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر النصر وخطف الوصافة.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لمواصلة تألقه وتجاوز عقبة الراقي اليوم، حيث نجح في تحقيق 3 انتصارات متتالية أمام أبها بنتيجة 3\1، الرياض بهدف نظيف، والفيحاء بثلاثية نظيفة.