عمومية ترميم تعقد اجتماعها السابع بحضور الأعضاء

عقدت الجمعية العمومية لترميم اجتماعها السادس برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية حمد الخالدي، حيث رحب بالحضور ثم تابع الجميع عرضًا عن منجزات ترميم لعام 2023.

واعتمد الأعضاء تحديث الخطة الإستراتيجية للجمعية واستعراض تقرير عن البرامج والأنشطة لعام 2023 م إلى جانب مناقشة الخطة التشغيلية لعام 2024 م إضافة إلى الميزانية التقديرية لعام 2024 م.

كما ناقش الاجتماع إعادة تشكيل لجنة الاستثمار واعتماد قواعد وسياسات الاستثمار وخطة الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وقدم الخالدي شكره لأعضاء الجمعية العمومية على دعمهم واهتمامهم بمسيرة الجمعية وما تقدمه للمستفيدين من الأسر الأشد حاجة.