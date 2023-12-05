عمومية ترميم تعقد اجتماعها السابع بحضور الأعضاء 5 أشواط للمُلاك السعوديين في سابع أيام مهرجان الصقور أعراض جانبية خطيرة لـ مضادات حيوية قد تؤدي إلى الوفاة زوكربيرغ يبيع أسهمًا في ميتا مصير الأموال غير المتعرف على ملاكها بهيئة السوق المالية تراجع أسعار النفط وسط حالة من الحذر بالأسواق ثنائية تُهدي فوزًا ثمينًا لـ الاتحاد ضد سباهان لقطات من تشريف ولي العهد لحفل زواج عبدالله بن عبدالعزيز على كريمة أحمد بن سلمان جوتا يسجل الهدف الثاني لـ الاتحاد موعد مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه والقنوات الناقلة
عقدت الجمعية العمومية لترميم اجتماعها السادس برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية حمد الخالدي، حيث رحب بالحضور ثم تابع الجميع عرضًا عن منجزات ترميم لعام 2023.
واعتمد الأعضاء تحديث الخطة الإستراتيجية للجمعية واستعراض تقرير عن البرامج والأنشطة لعام 2023 م إلى جانب مناقشة الخطة التشغيلية لعام 2024 م إضافة إلى الميزانية التقديرية لعام 2024 م.
كما ناقش الاجتماع إعادة تشكيل لجنة الاستثمار واعتماد قواعد وسياسات الاستثمار وخطة الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقدم الخالدي شكره لأعضاء الجمعية العمومية على دعمهم واهتمامهم بمسيرة الجمعية وما تقدمه للمستفيدين من الأسر الأشد حاجة.