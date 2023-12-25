Icon

موعد صرف مكافأة تمهير Icon فوز صعب لـ الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا Icon القمر البارد يضيء الكون ليصبح آخر بدر مكتمل في 2023 Icon التأمينات: السن يُحتسب بالتاريخ الهجري Icon جائزتان لـ النقل في حفل ندلب 2023 Icon تفاصيل إلغاء فريق توثيق بطولات كرة القدم السعودية Icon قرار غير متوقع من مدرب النصر قبل مباراة الاتحاد Icon ريال مدريد يُهدد الهلال في صفقته المفضلة .. التفاصيل كاملة Icon 5 أدوية يمنع تناولها مع الشاي أو القهوة Icon خطة جديدة من ريال مدريد لضم مبابي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

قرار غير متوقع من مدرب النصر قبل مباراة الاتحاد

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٦ مساءً
قرار غير متوقع من مدرب النصر قبل مباراة الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اتخذ المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر قرارًا غير متوقع، وذلك قبل مواجهة نادي الاتحاد غدًا في الجولة الـ 17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

مباراة الاتحاد والنصر

وقال الإعلامي “عبدالعزيز العصيمي” عبر حسابه في منصة “إكس”: إن كاسترو اتخذ قرارًا بضم جميع نجوم فريق النصر الـ 8 الأجانب من أجل مواجهة العميد غدًا.

قد يهمّك أيضاً
بدجت السعودية توقع اتفاقية للاستحواذ على أسهم شركة عالم السيارات

بدجت السعودية توقع اتفاقية للاستحواذ على أسهم شركة عالم السيارات

حساب المواطن: لا يلزم تحديث البيانات في حال لم يطرأ أي تغيير عليها

حساب المواطن: لا يلزم تحديث البيانات في حال لم يطرأ أي تغيير...

وتُقام المباراة غدًا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، كما تُنقل مباراة الاتحاد ضد النصر عبر قنوات SSC 1 HD , SSC 1 SD , SHAHID.

وتخطط إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي، لمنح لاعبي العميد مكافأة مالية كبيرة في حال الفوز على النصر، خاصة أن الفوز سيحسن من الحالة المعنوية للاعبي العميد

وسيكون سعر تذكرة الدرجة الموحدة 1 هي 30 ألف ريال، سعر تذكرة الدرجة الموحدة الثانية هو 50 ريالًا، سعر الدرجة الفضية 1000 ريال، سعر الدرجة الذهبية 2000 ريال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن...

السعودية اليوم
حساب المواطن : الموافقة على الاعتراض شرط دراسة الأهلية
حساب المواطن

حساب المواطن : الموافقة على الاعتراض شرط...

حساب المواطن
هل تتأثر الذاكرة بطريقة التنفس أثناء النوم؟
صحة وطب‎

هل تتأثر الذاكرة بطريقة التنفس أثناء النوم؟

صحة وطب‎
حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم حال انطباق الأهلية في ديسمبر
حساب المواطن

حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم حال...

حساب المواطن
كم عدد العمالة المنزلية المسموح للمواطن باستقدامها؟ مساند يجيب
السعودية اليوم

كم عدد العمالة المنزلية المسموح للمواطن باستقدامها؟...

السعودية اليوم
هل تمنع إصابة رونالدو اللاعب من المشاركة ضد الهلال ؟
الرياضة

هل تمنع إصابة رونالدو اللاعب من المشاركة...

الرياضة
خطة جديدة من الاتحاد لضم محمد صلاح
آخر الاخبار

خطة جديدة من الاتحاد لضم محمد صلاح

آخر الاخبار
أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة
الرياضة

أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه