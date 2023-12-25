قرار غير متوقع من مدرب النصر قبل مباراة الاتحاد

اتخذ المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر قرارًا غير متوقع، وذلك قبل مواجهة نادي الاتحاد غدًا في الجولة الـ 17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

مباراة الاتحاد والنصر

وقال الإعلامي “عبدالعزيز العصيمي” عبر حسابه في منصة “إكس”: إن كاسترو اتخذ قرارًا بضم جميع نجوم فريق النصر الـ 8 الأجانب من أجل مواجهة العميد غدًا.

وتُقام المباراة غدًا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، كما تُنقل مباراة الاتحاد ضد النصر عبر قنوات SSC 1 HD , SSC 1 SD , SHAHID.

وتخطط إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي، لمنح لاعبي العميد مكافأة مالية كبيرة في حال الفوز على النصر، خاصة أن الفوز سيحسن من الحالة المعنوية للاعبي العميد

وسيكون سعر تذكرة الدرجة الموحدة 1 هي 30 ألف ريال، سعر تذكرة الدرجة الموحدة الثانية هو 50 ريالًا، سعر الدرجة الفضية 1000 ريال، سعر الدرجة الذهبية 2000 ريال.