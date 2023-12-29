محرز يقود التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد الخليج

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يتطلع الأهلي بقيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، لمواصلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الخليج اليوم.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الخليج، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز العاشر برصيد 22 نقطة.
ومن المتوقع أن يدفع يايسله بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الأهلي ضد الخليج، أملًا في تسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، ومواصلة التقدم في ترتيب دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر النصر وخطف الوصافة.
ومن المتوقع أن يبدأ الراقي، مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ إدوارد ميندي، علي مجرشي، ديميرال، روجر إيبانيز، سعد بالعبيد، فرانك كيسيه، محمد المجحد، غابري فيغا، رياض محرز، آلان سانت ماكسيمان وفراس البريكان.