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ضمن منافسات الجولة الـ19

محرز يقود التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد الخليج

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
محرز يقود التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد الخليج
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع الأهلي بقيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، لمواصلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الخليج اليوم.

مباراة الأهلي ضد الخليج

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الخليج، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

نادي الخليج
لاعبو الفريق – المصدر @Khaleejclub

رياض محرز يقود الهجوم

ومن المتوقع أن يدفع يايسله بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الأهلي ضد الخليج، أملًا في تسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، ومواصلة التقدم في ترتيب دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر النصر وخطف الوصافة.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

ومن المتوقع أن يبدأ الراقي، مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ إدوارد ميندي، علي مجرشي، ديميرال، روجر إيبانيز، سعد بالعبيد، فرانك كيسيه، محمد المجحد، غابري فيغا، رياض محرز، آلان سانت ماكسيمان وفراس البريكان.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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