Icon

منصور البلوي: الحكام يُجاملون الهلال Icon سعود بن مشعل: ثقة القيادة مسؤولية عظيمة ووسام فخر ومصدر اعتزاز Icon إعداد نونو سانتو سبب تراجع نتائج الاتحاد Icon منصور البلوي: أحب النصر ولكنني اتحادي Icon وقت إضافي في مباراة الاتحاد والأهلي المصري Icon كهربا: مواجهة الاتحاد صعبة وأعتز بفترتي معه Icon حريق هائل يلتهم مستودعاً في الدمام Icon أرقام قياسية تنتظر كريم بنزيما بكأس العالم للأندية 2023 Icon نور والدوسري من أبرز النجوم العرب بكأس العالم للأندية Icon مدير صندوق تنمية الموارد البشرية: دعم توظيف 330 ألف مواطن خلال 10 أشهر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

منصور البلوي: الحكام يُجاملون الهلال

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٩ مساءً
منصور البلوي: الحكام يُجاملون الهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد رئيس نادي الاتحاد الأسبق، منصور البلوي على أن بعض الحكام يُجاملون الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

فترة ذهبية لمنصور البلوي مع الاتحاد

وترأس منصور البلوي، نادي الاتحاد، خلال الفترة من 2003 وحتى عام 2007، وحقق خلالها 232 بطولة في مختلف الرياضات، من بينها ثنائية الفريق الأول لكرة القدم “المتتالية”، في بطولة دوري أبطال آسيا.

قد يهمّك أيضاً
الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

وظائف شاغرة في شركة NOMAC

وظائف شاغرة في شركة NOMAC

منصور البلوي
البلوي مع الاتحاد

البلوي يؤكد مجاملة الحكام للهلال

وأكد البلوي خلال تصريحاته لإذاعة FM العربية، أنه لم يخسر أي نهائي مع الاتحاد ضد الهلال، مشيرًا إلى أن الأزرق الهلال كبير ومميز، إلا أنه كان يحظى بمجاملات من الحكام السعوديين.

منصور البلوي
البلوي

ولفت منصور البلوي، إلى أن لا يُحب أن يتحدث عن الحكام، وكان يُجهز فريقين للاتحاد جيدًا، وذلك حتى لا يخبره أي لاعب بأن العميد خسر بسبب التحكيم.

وشدد الرئيس الذهبي لنادي الاتحاد، على أن الهلال كان النادي المفضل لدى المسؤولين عن الرياضة السعودية، مؤكدًا في نفس الوقت، على أن ذلك لا يمنع عظمة الكيان الأزرق الكبير.

منصور البلوي
البلوي

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الرياضة: دورة الألعاب السعودية فرصة عظيمة لأكثر من 6000 رياضي لإظهار قدراتهم
الرياضة

وزير الرياضة: دورة الألعاب السعودية فرصة عظيمة...

الرياضة
حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 160 كجم قات مخدر بجازان
أخبار أمنية

حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 160 كجم...

أخبار أمنية
النصر يتألق مع كاسترو ويحقق رقمًا غائبًا منذ 2014
آخر الاخبار

النصر يتألق مع كاسترو ويحقق رقمًا غائبًا...

آخر الاخبار
قائمة أدوية ممنوعة على مرضى القلب
صحة وطب‎

قائمة أدوية ممنوعة على مرضى القلب

صحة وطب‎
معلومات عن القاتل الصامت في اليوم العالمي للسكري
صحة وطب‎

معلومات عن القاتل الصامت في اليوم العالمي...

صحة وطب‎
سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وجدة والليث
السعودية اليوم

سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وجدة...

السعودية اليوم
إنقاذ شخص سقط في بئر بالعرضيات وهو بصحة جيدة
السعودية اليوم

إنقاذ شخص سقط في بئر بالعرضيات وهو...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه