منصور البلوي: الحكام يُجاملون الهلال سعود بن مشعل: ثقة القيادة مسؤولية عظيمة ووسام فخر ومصدر اعتزاز إعداد نونو سانتو سبب تراجع نتائج الاتحاد منصور البلوي: أحب النصر ولكنني اتحادي وقت إضافي في مباراة الاتحاد والأهلي المصري كهربا: مواجهة الاتحاد صعبة وأعتز بفترتي معه حريق هائل يلتهم مستودعاً في الدمام أرقام قياسية تنتظر كريم بنزيما بكأس العالم للأندية 2023 نور والدوسري من أبرز النجوم العرب بكأس العالم للأندية مدير صندوق تنمية الموارد البشرية: دعم توظيف 330 ألف مواطن خلال 10 أشهر
أكد رئيس نادي الاتحاد الأسبق، منصور البلوي على أن بعض الحكام يُجاملون الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.
وترأس منصور البلوي، نادي الاتحاد، خلال الفترة من 2003 وحتى عام 2007، وحقق خلالها 232 بطولة في مختلف الرياضات، من بينها ثنائية الفريق الأول لكرة القدم “المتتالية”، في بطولة دوري أبطال آسيا.
وأكد البلوي خلال تصريحاته لإذاعة FM العربية، أنه لم يخسر أي نهائي مع الاتحاد ضد الهلال، مشيرًا إلى أن الأزرق الهلال كبير ومميز، إلا أنه كان يحظى بمجاملات من الحكام السعوديين.
ولفت منصور البلوي، إلى أن لا يُحب أن يتحدث عن الحكام، وكان يُجهز فريقين للاتحاد جيدًا، وذلك حتى لا يخبره أي لاعب بأن العميد خسر بسبب التحكيم.
وشدد الرئيس الذهبي لنادي الاتحاد، على أن الهلال كان النادي المفضل لدى المسؤولين عن الرياضة السعودية، مؤكدًا في نفس الوقت، على أن ذلك لا يمنع عظمة الكيان الأزرق الكبير.
#منصور_البلوي لبرنامج #ملاعب مع فيصل الجفن: الحكام يجاملون #الهلال.. ولديه ميزة لا يملكها أحد غيره#الهلال#العربيةFM#بالصوت_يصلكم_الخبر_وأكثر pic.twitter.com/wpUFACitrk
— FM العربية (@AlarabiyaFm) December 13, 2023