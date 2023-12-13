منصور البلوي: الحكام يُجاملون الهلال

أكد رئيس نادي الاتحاد الأسبق، منصور البلوي على أن بعض الحكام يُجاملون الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

فترة ذهبية لمنصور البلوي مع الاتحاد

وترأس منصور البلوي، نادي الاتحاد، خلال الفترة من 2003 وحتى عام 2007، وحقق خلالها 232 بطولة في مختلف الرياضات، من بينها ثنائية الفريق الأول لكرة القدم “المتتالية”، في بطولة دوري أبطال آسيا.

البلوي يؤكد مجاملة الحكام للهلال

وأكد البلوي خلال تصريحاته لإذاعة FM العربية، أنه لم يخسر أي نهائي مع الاتحاد ضد الهلال، مشيرًا إلى أن الأزرق الهلال كبير ومميز، إلا أنه كان يحظى بمجاملات من الحكام السعوديين.

ولفت منصور البلوي، إلى أن لا يُحب أن يتحدث عن الحكام، وكان يُجهز فريقين للاتحاد جيدًا، وذلك حتى لا يخبره أي لاعب بأن العميد خسر بسبب التحكيم.

وشدد الرئيس الذهبي لنادي الاتحاد، على أن الهلال كان النادي المفضل لدى المسؤولين عن الرياضة السعودية، مؤكدًا في نفس الوقت، على أن ذلك لا يمنع عظمة الكيان الأزرق الكبير.