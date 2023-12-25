Icon

24 وظيفة شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني Icon ضبط مواطنين لترويجهما الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي Icon وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة بشركة نوماك في 4 مدن Icon إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي مكة والدفاع المدني يحذر Icon وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر Icon الاتحاد والنصر لا يخسران الكلاسيكو بعد التقدم Icon حساب المواطن : توفر مستندات الاستقلالية شرط التسجيل كمستقل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ 17 من دوري روشن

موعد مباراة الاتحاد ضد النصر والقنوات الناقلة

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٦ مساءً
موعد مباراة الاتحاد ضد النصر والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

يترقب عشاق كرة القدم السعودية مساء غد، مباراة الاتحاد ضد النصر في الجولة الـ 17 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الاتحاد والنصر

وتُقام المباراة غدًا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة كما تُنقل مباراة الاتحاد ضد النصر عبر قنوات SSC 1 HD , SSC 1 SD , SHAHID.

قد يهمّك أيضاً
ناقد يهاجم كريم بنزيما : وش استفدنا منك في الاتحاد

ناقد يهاجم كريم بنزيما : وش استفدنا منك في الاتحاد

الاتحاد يكشف تفاصيل إصابة عمر هوساوي ومهند الشنقيطي

الاتحاد يكشف تفاصيل إصابة عمر هوساوي ومهند الشنقيطي

وتخطط إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي، لمنح لاعبي العميد مكافأة مالية كبيرة في حال الفوز على النصر، خاصة أن الفوز سيحسن من الحالة المعنوية للاعبي العميد

وسيكون سعر تذكرة الدرجة الموحدة 1 هي 30 ألف ريال، سعر تذكرة الدرجة الموحدة الثانية هو 50 ريالًا، سعر الدرجة الفضية 1000 ريال، سعر الدرجة الذهبية 2000 ريال.

وفي وقت سابق، قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج: إن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد سيعاني من غياب 11 لاعبًا في مباراة النصر المقبلة غدًا الثلاثاء في الجولة الـ17 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن السعودي للمحترفين.

الاتحاد والنصر -

غياب 11 لاعبًا لـ الاتحاد ضد النصر

وقال الفراج في مقدمة حلقة أول أمس السبت في برنامج ”أكشن مع وليد”: “نبارك للرائد هذا الفوز المهم، كان الله في عون العميد سيدخل لقاء النصر منقوصًا من خدمات 11 لاعبًا، المباراة قد تكون فرصة سهلة للنصر لتحقيق فوز تاريخي”.

وأضاف الفراج: “هل هذا هو العميد بطل الدوري الموسم الماضي؟، الفريق منذ بداية الموسم ووقت تواجد نونو سانتو ومن الواضح أنه يُعاني فنيًّا فلماذا لم تتم إقالته مبكرًا؟!”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن...

السعودية اليوم
حساب المواطن : الموافقة على الاعتراض شرط دراسة الأهلية
حساب المواطن

حساب المواطن : الموافقة على الاعتراض شرط...

حساب المواطن
هل تتأثر الذاكرة بطريقة التنفس أثناء النوم؟
صحة وطب‎

هل تتأثر الذاكرة بطريقة التنفس أثناء النوم؟

صحة وطب‎
حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم حال انطباق الأهلية في ديسمبر
حساب المواطن

حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم حال...

حساب المواطن
كم عدد العمالة المنزلية المسموح للمواطن باستقدامها؟ مساند يجيب
السعودية اليوم

كم عدد العمالة المنزلية المسموح للمواطن باستقدامها؟...

السعودية اليوم
هل تمنع إصابة رونالدو اللاعب من المشاركة ضد الهلال ؟
الرياضة

هل تمنع إصابة رونالدو اللاعب من المشاركة...

الرياضة
خطة جديدة من الاتحاد لضم محمد صلاح
آخر الاخبار

خطة جديدة من الاتحاد لضم محمد صلاح

آخر الاخبار
أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة
الرياضة

أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه