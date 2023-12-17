Icon

ترامب يتقدم على بايدن بشكل كبير في السباق نحو البيت الأبيض Icon نظام المعاملات المدنية عدّل 5 أنظمة سارية Icon روما يسقط أمام بولونيا بهدفين Icon شبه الجزيرة الكورية تشتعل بعد إطلاق صواريخ باليستية ووصول الغواصة النووية Icon هاوس أوف هايب أضخم تجربة تجمع بين الواقع والتقنية في موسم الرياض Icon حساب الاتحاد في إكس يثير الجدل بين جماهيره Icon لا تتناولوا الطعام بعد التاسعة مساء Icon لا أهداف في قمة ليفربول ضد مان يونايتد Icon شاهد .. النصر يواصل تحضيراته استعدادًا لمواجهة الاتفاق Icon ضوابط التنزه والتخييم في 3 مناطق بمحمية الإمام تركي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منها نظام المحاكم التجارية

نظام المعاملات المدنية عدّل 5 أنظمة سارية

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
نظام المعاملات المدنية عدّل 5 أنظمة سارية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استعرض المحامي أحمد المحيميد، أهم مميزات التي جاءت في بنود نظام المعاملات المدنية، خاصة مع بدء تطبيقه.

5 أنظمة

وقال المحيميد في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: “إن ميزة النظام أنه عدل 5 أنظمة كانت موجودة وسارية مثل نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية ونظام البحث عن المخلوقات الحية وأيضًا المحاماة”.

قد يهمّك أيضاً
وزارة الصحة تعلن عن وظائف أطباء نائب واستشاري أسنان

وزارة الصحة تعلن عن وظائف أطباء نائب واستشاري أسنان

ضبط 18428 مخالفاً بينهم 11 متورطاً في جرائم موجبة للتوقيف

ضبط 18428 مخالفاً بينهم 11 متورطاً في جرائم موجبة للتوقيف

وأضاف: “مثلًا إحنا كمحامين عندنا فلوس عند العملاء ما نطالب فيها إلا بعد 10 سنوات ولكن هذا النظام قال لا ما نطالب فيها إلا خلال 5 سنوات، وإذا عدت الخمس سنوات فقد أسقطت حقك أنت أهملت”.

وتابع: “أي مهن حرة كلهم يطبق عليهم النظام سواء كان محاميًا طبيبًا مهندسًا”.

مدد نظامية

وأشار: “عندك مثلًا المدد النظامية خلال فترة معينة إذا ما طلب إسقاط عقد أو التنازل عن عقد أو هبة أو سقوط هبة أو سقوط حق لك، كل هذا إذا ما احترمت المدد النظامية تسقط حقك”.

واختتم الخبير القانوني: “نظام المعاملات المدنية جميل جدًّا يضمن الحقوق بموجبه والنظام لا يخدم من يهمله فقط”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أول خوذة قراءة أفكار بالعالم يحولها الذكاء الاصطناعي لشيء مخيف
تكنولوجيا

أول خوذة قراءة أفكار بالعالم يحولها الذكاء...

تكنولوجيا
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5...

وظائف
منصة إيجار توثق 8 ملايين عقد
السوق

منصة إيجار توثق 8 ملايين عقد

السوق
رقم تاريخي لـ نادي الهلال بدوري المحترفين
آخر الاخبار

رقم تاريخي لـ نادي الهلال بدوري المحترفين

آخر الاخبار
ماسك يهاجم شركات كبرى أوقفت إعلاناتها على إكس
العالم

ماسك يهاجم شركات كبرى أوقفت إعلاناتها على...

العالم
الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة
الرياضة

الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة

الرياضة
القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين

الرياضة
السعودية تسير أولى طلائع الجسر البحري لإغاثة الفلسطينيين في غزة
السعودية اليوم

السعودية تسير أولى طلائع الجسر البحري لإغاثة...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه