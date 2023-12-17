نظام المعاملات المدنية عدّل 5 أنظمة سارية

استعرض المحامي أحمد المحيميد، أهم مميزات التي جاءت في بنود نظام المعاملات المدنية، خاصة مع بدء تطبيقه.

5 أنظمة

وقال المحيميد في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: “إن ميزة النظام أنه عدل 5 أنظمة كانت موجودة وسارية مثل نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية ونظام البحث عن المخلوقات الحية وأيضًا المحاماة”.

وأضاف: “مثلًا إحنا كمحامين عندنا فلوس عند العملاء ما نطالب فيها إلا بعد 10 سنوات ولكن هذا النظام قال لا ما نطالب فيها إلا خلال 5 سنوات، وإذا عدت الخمس سنوات فقد أسقطت حقك أنت أهملت”.

وتابع: “أي مهن حرة كلهم يطبق عليهم النظام سواء كان محاميًا طبيبًا مهندسًا”.

مدد نظامية

وأشار: “عندك مثلًا المدد النظامية خلال فترة معينة إذا ما طلب إسقاط عقد أو التنازل عن عقد أو هبة أو سقوط هبة أو سقوط حق لك، كل هذا إذا ما احترمت المدد النظامية تسقط حقك”.

واختتم الخبير القانوني: “نظام المعاملات المدنية جميل جدًّا يضمن الحقوق بموجبه والنظام لا يخدم من يهمله فقط”.