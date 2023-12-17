ترامب يتقدم على بايدن بشكل كبير في السباق نحو البيت الأبيض نظام المعاملات المدنية عدّل 5 أنظمة سارية روما يسقط أمام بولونيا بهدفين شبه الجزيرة الكورية تشتعل بعد إطلاق صواريخ باليستية ووصول الغواصة النووية هاوس أوف هايب أضخم تجربة تجمع بين الواقع والتقنية في موسم الرياض حساب الاتحاد في إكس يثير الجدل بين جماهيره لا تتناولوا الطعام بعد التاسعة مساء لا أهداف في قمة ليفربول ضد مان يونايتد شاهد .. النصر يواصل تحضيراته استعدادًا لمواجهة الاتفاق ضوابط التنزه والتخييم في 3 مناطق بمحمية الإمام تركي
استعرض المحامي أحمد المحيميد، أهم مميزات التي جاءت في بنود نظام المعاملات المدنية، خاصة مع بدء تطبيقه.
وقال المحيميد في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: “إن ميزة النظام أنه عدل 5 أنظمة كانت موجودة وسارية مثل نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية ونظام البحث عن المخلوقات الحية وأيضًا المحاماة”.
وأضاف: “مثلًا إحنا كمحامين عندنا فلوس عند العملاء ما نطالب فيها إلا بعد 10 سنوات ولكن هذا النظام قال لا ما نطالب فيها إلا خلال 5 سنوات، وإذا عدت الخمس سنوات فقد أسقطت حقك أنت أهملت”.
وتابع: “أي مهن حرة كلهم يطبق عليهم النظام سواء كان محاميًا طبيبًا مهندسًا”.
وأشار: “عندك مثلًا المدد النظامية خلال فترة معينة إذا ما طلب إسقاط عقد أو التنازل عن عقد أو هبة أو سقوط هبة أو سقوط حق لك، كل هذا إذا ما احترمت المدد النظامية تسقط حقك”.
واختتم الخبير القانوني: “نظام المعاملات المدنية جميل جدًّا يضمن الحقوق بموجبه والنظام لا يخدم من يهمله فقط”.
عدّل 5 أنظمة كانت سارية..
المحامي أحمد المحيميد يوضح ويشرح أهم البنود التي جاءت في نظام المعاملات المدنية
@AlmustsharAhmed@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/GKZpmKHnD8
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 17, 2023