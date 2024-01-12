أهالي غزة: مساعدات السعودية آوتنا وسترت علينا

عبر عدد من أهالي قطاع غزة عن شكرهم العميق للمملكة العربية السعودية، بشأن المساعدات التي وصلتهم من مركز الملك سلمان للإغاثة.

أهالي غزة يشكرون السعودية

وفي مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، قالت سيدة فلسطينية إن “الله أكرمنا بهذه الخيام التي آوتنا وسترت علينا ووجدنا مكانًا نتدفأ فيه”.

وأضافت سيدة أخرى في غزة: “أول مرة تأتينا كرتونة مثل هذه متكاملة بها طحين، سكر، أرز، ملح”.

وقال أحد المتضررين إنه لم يحصل على أي مساعدات إلا على المساعدات السعودية، مستطردة أخرى: “خير كتير ما شاء الله نشكر المملكة عليه وتسلم إيديكم”.

وصول أكبر قافلة إنسانية

وأفادت قناة “الإخبارية”، اليوم الجمعة، بوصول أكبر قافلة مساعدات إغاثية إنسانية سعودية إلى قطاع غزة، وذلك عبر جسر بري يمتد من ميناء بورسعيد وحتى مدينة العريش.

جاء ذلك بعد وصول كافة المساعدات على متن السفينتين الثالثة والرابعة من ميناء جدة إلى بورسعيد، حيث يجرى حاليًا التنسيق لدخولها مع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، تمهيدًا لتحركها خلال الساعات المقبلة من العريش إلى معبر رفح البري، ومن ثم إدخالها إلى منطقة العوجة لإنهاء عمليات التفتيش لتعود وتدخل إلى فلسطين.