أهالي غزة: مساعدات السعودية آوتنا وسترت علينا تبوك تسجل أقل درجة حرارة اليوم مودريتش رفض عرضًا هلاليًا بـ300 مليون يورو واتساب يطلق ميزة جديدة لهواة صنع الملصقات المنتخب السعودي يطمح لتكرار إنجازه في 1996 فينجادا نادم على إقالته من تدريب الأخضر سالم الدوسري سلاح الأخضر في كأس آسيا 2023 نجوم الجوزاء تمتع المشاهدين في ليالي الشتاء الباردة متحدث الداخلية: واكبنا التطور الإعلامي.. و13.2 مليون متابع لمنصاتنا استاد لوسيل أبرز ملاعب كأس آسيا 2023
عبر عدد من أهالي قطاع غزة عن شكرهم العميق للمملكة العربية السعودية، بشأن المساعدات التي وصلتهم من مركز الملك سلمان للإغاثة.
وفي مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، قالت سيدة فلسطينية إن “الله أكرمنا بهذه الخيام التي آوتنا وسترت علينا ووجدنا مكانًا نتدفأ فيه”.
وأضافت سيدة أخرى في غزة: “أول مرة تأتينا كرتونة مثل هذه متكاملة بها طحين، سكر، أرز، ملح”.
وقال أحد المتضررين إنه لم يحصل على أي مساعدات إلا على المساعدات السعودية، مستطردة أخرى: “خير كتير ما شاء الله نشكر المملكة عليه وتسلم إيديكم”.
وأفادت قناة “الإخبارية”، اليوم الجمعة، بوصول أكبر قافلة مساعدات إغاثية إنسانية سعودية إلى قطاع غزة، وذلك عبر جسر بري يمتد من ميناء بورسعيد وحتى مدينة العريش.
جاء ذلك بعد وصول كافة المساعدات على متن السفينتين الثالثة والرابعة من ميناء جدة إلى بورسعيد، حيث يجرى حاليًا التنسيق لدخولها مع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، تمهيدًا لتحركها خلال الساعات المقبلة من العريش إلى معبر رفح البري، ومن ثم إدخالها إلى منطقة العوجة لإنهاء عمليات التفتيش لتعود وتدخل إلى فلسطين.
فيديو | مستفيدو المساعدات الإغاثية في غزة: مساعدات السعودية آوتنا وسترت علينا.. ونقدم شكرنا للمملكة#الإخبارية pic.twitter.com/4qnPmKB1pK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 12, 2024