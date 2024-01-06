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كانت تقل 171 راكبًا

أوامر بإيقاف طائرات بوينغ بعد حادث انفجار النافذة

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٦ مساءً
أوامر بإيقاف طائرات بوينغ بعد حادث انفجار النافذة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أمرت إدارة الطيران الفيدرالية بإيقاف بعض طائرات بوينغ للفحص، اليوم السبت، بعد أن انفجر جزء من جدار طائرة بوينج 737-9 ماكس في الجو أثناء قيامها برحلة، أمس الجمعة، وتسبب في هبوط اضطراري.

تفاصيل الحادث

وقالت شركة طيران ألاسكا في بيان، إن الرحلة التي كانت تقل 171 راكبًا وستة من أفراد الطاقم، هبطت بسلام، وأُصيبت إحدى المضيفات بجروح طفيفة، وفقًا لبيان ألاسكا.

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وأوضح مدير إدارة الطيران الفيدرالية، مايك ويتاكر، في منشور عبر موقع “إكس”: “ستستمر السلامة في دفع عملية اتخاذ القرار لدينا بينما نساعد تحقيق المجلس الوطني لسلامة النقل بخصوص رحلة ألاسكا إيرالاينز رقم 1282”.

إيقاف طائرات بوينغ

يعتبر وقف التحليق القسري لطائرات “بوينغ” بمثابة الاستجابة الأكثر خطورة لحادث منذ أن تم إخراج أسطول طائرات “ماكس” بالكامل من الخدمة مؤقتاً في عام 2019 بعد حادثين مميتين. تعد “737 ماكس” أكثر طائرات بوينغ شعبية على الإطلاق وأكبر مصدر لإيراداتها، إذ تُستخدم الطائرات ذات الممر الواحد مثل “ماكس” ونظيرتها من عائلة “إيرباص” “إيه 320 نيو” (A320neo) على المسارات الأقصر على نطاق واسع.

هناك شركتان طيران أمريكيتان فقط تشغلان طراز “737 ماكس 9”: وهما “يونايتد”، بواقع 78 طائرة، و”ألاسكا” بـ65 وحدة، بناءً على بيانات من “فلايت رادار 24” (FlightRadar24).

فحص طائرات بوينغ

وسيتطلب أمر الطوارئ الصادر عن إدارة الطيران الفيدرالية إجراء عمليات تفتيش لـ 171 طائرة من طراز Boeing 737-9 Max، والتي من المتوقع أن تستغرق كل طائرة من أربع إلى ثماني ساعات، قبل أن تتمكن من الطيران مرة أخرى.  

وأعلن المنظمون الفيدراليون أيضًا عن خطط للتحقيق في سبب الحادث، والذي لم يكن واضحًا على الفور. من جانبها، أوقفت خطوط ألاسكا الجوية طائراتها البالغ عددها 65 طائرة من طراز 737-9 ماكس للتفتيش كإجراء احترازي، حسبما قال الرئيس التنفيذي بن مينيكوتشي في بيان في وقت متأخر من يوم الجمعة، حيث تم فحص ربعها تقريبًا بحلول منتصف صباح يوم السبت.

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