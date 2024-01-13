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الشاي الأخضر والماتشا بديل مميز عنها

الإفراط في تناول القهوة السوداء يسبب تسمم الكافيين

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٣٠ مساءً
الإفراط في تناول القهوة السوداء يسبب تسمم الكافيين
المواطن- فريق التحرير

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حذر أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من تناول أكثر من كوبين من القهوة السوداء يوميًا، حيث يسبب هذا الإفراط في “تسمم الكافيين”.

أضرار القهوة السوداء

وقال الخضيري في تصريحات ببرنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن تقديم القهوة وتناولها أصبحت عُرفًا اجتماعيًا، لافتًا إلى أن القهوة السوداء هي دخيلة على المجتمع وليست القهوة السعودية أو العربية المتعارف عليها.

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وأضاف أن تناول أكثر من كوبين من القهوة السوداء يؤدي إلى التسمم بالكافيين ورجفة وضربات بالقلب، كما يؤدي إلى أعراض ومضاعفات جانبية أخرى.

ونصح كل من يتناول هذا المقدار إلى التوقف عنه ليومين والعودة لشرب كوب واحد فقط من القهوة أو استبدالها بالشاي الأخضر والماتشا.

القهوة المفضلة للسعوديين

وكان استطلاع ميداني أجراه برنامج 120 عبر قناة الإخبارية كشف عن نوع القهوة المفضلة للسعوديين.

وقال مواطن إنه يفضل القهوة العربي، ووافقه شاب آخر الرأي فأكد أنه يفضل القهوة العربية والسعودية بشكل خاص بكمية تصل إلى خمسة فناجين في اليوم.

وأضاف آخر أنه يفضل القهوة السوداء، ويشرب منها كوبًا أو كوبين في اليوم، وفي الشتاء يشرب بدلًا منها حليبًا بالزنجبيل. ورأى مواطن آخر أن القهوة السوداء لا مثيل لها، ويشرب منها كوبًا إلى كوبين في اليوم. واختتم التقرير برأي عدد آخر من المواطنين الذين أكدوا تفضيلهم للقهوة السعودية والقهوة السوداء، وأن البديل لهما هو الشاي أو الزنجبيل بالحليب.

ويستهلك السعوديون قهوة في كل عام بنحو مليار ريال سعودي، في الوقت الذي صُنّفت فيه المملكة ضمن أكثر 10 دول استهلاكًا للقهوة.

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