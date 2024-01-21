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غني بثلاثة أضعاف العناصر الغذائية المتواجدة في حليب البقر

الخضيري عن فوائد حليب الإبل العلاجية: الكنز المفقود والمنسي

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
الخضيري عن فوائد حليب الإبل العلاجية: الكنز المفقود والمنسي
المواطن - فريق التحرير

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كشف عالم الأبحاث الطبية فهد الخضيري، عن الفوائد الصحية والعلاجية لحليب الإبل.

وقال الخضيري، لقناة “الإخبارية” : “إن حليب الإبل هو الكنز المفقود والمنسي لذا يتم التركيز عليه في مراكز العلاج من جهة الأبحاث والعلاجات والغذاء.

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فوائد حليب الإبل

وأضاف “أن البعض اكتشف أن حليب الإبل يغني عن كافة الأغذية إذا تناوله صاحب الإبل أو الراعي بعيدا عن باقي الأطعمة الأخرى”.

وتابع الخضيري أنه وفقًا للدراسات نجد أن أصحاب ورعاة الإبل الذين يعتمدون على حليب الإبل يبقون 5 أيام بعيدا عن الأطعمة الأخرى ويكتفون بحليب الإبل ونجد أنهم يعمرون طويلاً لأنه غني بالمواد الغذائية للأطفال والكبار، مشيرًا إلى أنه غني بثلاثة أضعاف العناصر الغذائية المتواجدة في حليب البقر.

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