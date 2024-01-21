الخضيري عن فوائد حليب الإبل العلاجية: الكنز المفقود والمنسي

كشف عالم الأبحاث الطبية فهد الخضيري، عن الفوائد الصحية والعلاجية لحليب الإبل.

وقال الخضيري، لقناة “الإخبارية” : “إن حليب الإبل هو الكنز المفقود والمنسي لذا يتم التركيز عليه في مراكز العلاج من جهة الأبحاث والعلاجات والغذاء.

فوائد حليب الإبل

وأضاف “أن البعض اكتشف أن حليب الإبل يغني عن كافة الأغذية إذا تناوله صاحب الإبل أو الراعي بعيدا عن باقي الأطعمة الأخرى”.

فيديو | "حليب الإبل كنز منسي".. عالم الأبحاث الطبية د. فهد الخضيري: حليب الإبل يحسن من أعراض التوحد للأطفال.. وكبار السن الذي يقطنون بالبادية لا يعانون من هشاشة العظام لاعتمادهم عليه#برنامج_اليوم pic.twitter.com/dVyBsvh1XO — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 21, 2024

وتابع الخضيري أنه وفقًا للدراسات نجد أن أصحاب ورعاة الإبل الذين يعتمدون على حليب الإبل يبقون 5 أيام بعيدا عن الأطعمة الأخرى ويكتفون بحليب الإبل ونجد أنهم يعمرون طويلاً لأنه غني بالمواد الغذائية للأطفال والكبار، مشيرًا إلى أنه غني بثلاثة أضعاف العناصر الغذائية المتواجدة في حليب البقر.