الخضيري عن فوائد حليب الإبل العلاجية: الكنز المفقود والمنسي المنتخب السعودي يطارد الفوز الثالث أمام قيرغيزستان حرس الحدود لـ المتنزهين والباحثين عن الفقع: احذروا الاقتراب من المناطق الحدودية المرور يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة 6 نصائح لزيادة كفاءة السيارات الكهربائية في فصل الشتاء جريان سيل وادي الحفياء في العرضيات أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد.. عيار 21 بـ 214 ريالاً روسيا: مناورات الناتو عودة لمخططات الحرب الباردة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد حساب المواطن: 3 خطوات لحل مشكلة غير مؤهل
كشف عالم الأبحاث الطبية فهد الخضيري، عن الفوائد الصحية والعلاجية لحليب الإبل.
وقال الخضيري، لقناة “الإخبارية” : “إن حليب الإبل هو الكنز المفقود والمنسي لذا يتم التركيز عليه في مراكز العلاج من جهة الأبحاث والعلاجات والغذاء.
وأضاف “أن البعض اكتشف أن حليب الإبل يغني عن كافة الأغذية إذا تناوله صاحب الإبل أو الراعي بعيدا عن باقي الأطعمة الأخرى”.
فيديو | "حليب الإبل كنز منسي"..
عالم الأبحاث الطبية د. فهد الخضيري: حليب الإبل يحسن من أعراض التوحد للأطفال.. وكبار السن الذي يقطنون بالبادية لا يعانون من هشاشة العظام لاعتمادهم عليه#برنامج_اليوم pic.twitter.com/dVyBsvh1XO
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 21, 2024
وتابع الخضيري أنه وفقًا للدراسات نجد أن أصحاب ورعاة الإبل الذين يعتمدون على حليب الإبل يبقون 5 أيام بعيدا عن الأطعمة الأخرى ويكتفون بحليب الإبل ونجد أنهم يعمرون طويلاً لأنه غني بالمواد الغذائية للأطفال والكبار، مشيرًا إلى أنه غني بثلاثة أضعاف العناصر الغذائية المتواجدة في حليب البقر.