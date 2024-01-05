الشباب يحسم مصير رومان سايس

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حسم نادي الشباب مصير بقاء المدافع المغربي رومان سايس في صفوفه، وذلك بعد اقتراب نهاية فترة إعارته.
ويلعب سايس صاحب الـ33 عامًا مع الشباب منذ سبتمبر الماضي على سبيل الإعارة ولمدة موسم واحد من نادي السد القطري.
وذكر موقع Foot Mercato الفرنسي أن إدارة الشباب ترغب في شراء سايس نهائيًّا من نادي السد القطري بعد تألقه مع الليث مؤخرًا.
وسبق لـ سايس اللعب في صفوف أندية “كليرمون، لو هافر، أنجيه” في فرنسا، كما لعب مع نادي بيشكتاش التركي وفريق وولفرهامبتون الإنجليزي.
وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية، أن نادي الشباب يفكر في ضم أحد نجوم المنتخب الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وقال الإعلامي “خالد بن عبدالعزيز” عبر حسابه في منصة “إكس”: إن الشباب بات قريبًا من ضم النجم الإيطالي ماتيو بوليتانو بعقد مدته عامين ونصف العام من نادي نابولي الإيطالي.