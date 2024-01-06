شركة تسلا تستدعي 1.6 مليون سيارة في الصين لاوتارو يُكرر رقم إيكاردي بالدوري الإيطالي جيسوس يسعى لاستغلال فترة التوقف القبض على 3 مقيمين لترويجهم 3.9 كجم شبو مخدر في جدة تدريبات تكتيكية في مران المنتخب السعودي الصباحي انسحاب شارينا ورودريغيز ودوشيرتي من رالي داكار 2024 حقيقة تفاوض الشباب مع سيبيريا الصرامي: الاتحاد والأهلي طلبا لاعبين بـ4 مليارات عبر الواتس! لقطات لجريان وتدفق سيول بني عيسى شرق القنفذة ساديو ماني يحلم باللقب الثاني مع السنغال
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهم (3.9) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.