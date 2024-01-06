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جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة

القبض على 3 مقيمين لترويجهم 3.9 كجم شبو مخدر في جدة

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٣٤ مساءً
القبض على 3 مقيمين لترويجهم 3.9 كجم شبو مخدر في جدة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهم (3.9) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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