القنوات الناقلة لـ مباراة ويجان ضد مانشستر يونايتد بـ كأس الاتحاد الإنجليزي

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، مباراة ويجان ضد مانشستر يونايتد، مساء اليوم، في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

موعد المباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي

وتنطلق المباراة مساء اليوم في الساعة الـ11 والربع مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “إستاد دي بليو” معقل فريق ويجان.

وتُنقل المباراة عبر قناة Bein Sports القطرية.

وكانت مباريات أول أمس السبت في الدور الثالث ببطولة كأس إنجلترا، انتهت بفوز كوفنتري سيتي على أكسفورد يونايتد بسداسية مقابل هدفين، فوز ليستر سيتي على ميلوول بثلاثية مقابل هدفين، فوز إيبسويتش تاون على ويمبلدون بثلاثية لهدف، فوز مايدستون على ستيفيناج بهدف دون رد.

وفاز نيوكاسل يونايتد على سندرلاند بثلاثية دون رد.

مواجهات الأحد

وضمن مواجهات أمس في كأس الاتحاد الإنجليزي، فاز بلاكبيرن على كامبريدج يونايتد بخماسية مقابل هدفين، وفاز ساوثهامبتون على وال سال برباعية دون رد، وتعادل نوريتش سيتي مع بريستول روفرز بهدف لكل فريق، وفاز واتفورد على تشيسترفيلد بنتيجة 2- 1، وفاز برايتون على ستوك سيتي برباعية مقابل هدفين، بينما فاز شيفيلد يونايتد على جيلينجهام برباعية دون رد، أما هال سيتي فتعادل مع فريق برمنجهام سيتي، وفاز فريق بليموث أرجايل على ساتون يونايتد بثلاثية لهدف.

وفاز بورنموث على كوينز بارك رينجرز بنتيجة 3- 2، وتعادل نيوبورت كونتي مع فريق إيستلي بهدف لكل فريق.

وفاز تشيلسي على بريستون برباعية دون رد، وفاز أستون فيلا على ميدلزبره بهدف نظيف، وفاز سوانزي سيتي على موركامب بثنائية دون رد، وفاز شيفيلد وينزادي على كارديف سيتي برباعية دون رد.

وانتهت مباريات أمس الأحد في كأس إنجلترا بفوز وست بروميتش آلبيون على ألدرشوت تاون برباعية لهدف، وتعادل وست هام يونايتد مع بريستول سيتي بهدف لكل فريق، وتعادل نوتنغهام فورست مع بلاكبول بنتيجة 2- 2، وفاز ليدز يونايتد على بيتربوره يونايتد بثلاثية دون رد، وتعادل لوتون تاون مع بولتون بدون أهداف، وفاز ريكسهام على شروسيري تاون بهدف دون رد.

وانتهت مباراة آرسنال ضد ليفربول، بفوز ليفربول بثنائية دون رد.