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وسط تحذيرات من الاستهلاك المفرط

بعضها قد يسبب التسمم.. مطالب بتوضيح نسبة الكافيين على منتجات القهوة

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:١٥ مساءً
بعضها قد يسبب التسمم.. مطالب بتوضيح نسبة الكافيين على منتجات القهوة
المواطن - فريق التحرير

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دعا عدد من المواطنين، إلى توضيح نسبة الكافيين في منتجات القهوة، وذلك بعد تحذير عدد من الأطباء من الاستهلاك المفرط لبعض الأنواع على الصحة والقلب.

أنواع القهوة الخطيرة

ونشر الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات على حسابه بمنصة “إكس”، صورًا لبعض أنواع القهوة الخطيرة على الصحة خصوصاً لمن لديهم مشاكل بالقلب، والتي كتب عليها نسبة الكافيين بها.

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ودعا الخضيري إلى التأكد من نسبة الكافيين عند شراء هذه الأنواع، حيث قد تسبب بعضها تسمم الكافيين أو ربما خطر الوفاة عند الاستهلاك بدون علم لاحتوائها على نسب عالية من الكافيين.

وتفاعل عدد من متابعيه على منصة “إكس” مع المنشور، فقال خالد بن إبراهيم السلطان “الحد الأعلى للإنسان 400 مليجرام في اليوم من الكافيين، نادر وصول الإنسان لهذا الحد إلا في حال استخدام مكملات غذائية تحتوي على الكافيين عن طريق الفم”.

وأضاف “لذا يلزم قبل استخدامها تخفيف استخدام الكافيين لعدم تجاوز الحد اليومي”.

توضيح نسبة الكافيين

من جانبه، دعا علي بن حسين، الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى إلزام الشركات بوضع نسبة الكافيين الموجودة في أنواع الشاي والقهوة على العبوات حالها حال مكونات الحساسية والمعلومات الغذائية.

فيما أشاد مستخدم يدعى عبدالله بالمحامص السعودية، التي تقدم أعلى جودة وأفض سعر فقال “اشتغلت مع محامص سعودية في الماضي والله ما فيه مثلها وهي أعلى جودة وأفضل سعر وحتى بالطعم ما فيه مثلها”.

وأضاف: “بشهادة شخص أمريكي خارج البلاد يقول عندكم القهوة أفضل من عندنا”.

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