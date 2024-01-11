تبرعات الحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 615 مليون ريال

تجاوزت التبرعات التي جمعتها الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة 615,960,179 ريالاً تبرع بها أكثر من 1,433,202 متبرع منذ إطلاقها.

منصة ساهم

ومنذ إطلاقها بتوجيه من القيادة الحكيمة، تواصل الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أعمالها عبر منصة “ساهم” التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويوم الجمعة الماضي، وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 23 طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

المساعدات السعودية

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.