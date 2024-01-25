تصوير الأشخاص في الأماكن العامة جريمة

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أكد المستشار القانوني والمحكم القضائي، محمد الوهيبي، أن انتهاك خصوصية الأشخاص بالتصوير في الأماكن العامة جريمة يعاقب عليها القانون.
تابع الوهيبي خلال مداخلة مع إذاعة العربية FM أن تصوير شخص بعينه ومحاولة انتهاك خصوصية ذلك الشخص يعتبر جريمة.
وأشار الوهيبي إلى أن الشخص الذي تم تصويره على وجه الخصوص يحق له التقدم ببلاغ في مركز الشرطة بالمنطقة وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية والتثبت من الواقعة وحال ثبوتها يتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة ثم إلى القضاء.
ولفت إلى أن التقاط الصورة بغرض الابتزاز يعد جريمة معلوماتية وعليها عقوبات قانونية بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية.