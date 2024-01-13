أعادت شركة طيران “أُول نيبون” اليابانية رحلة محلية إلى المطار الذي أقلعت منه، اليوم السبت، بعد اكتشاف شرخ في نافذة مقصورة الطيار أثناء تحليقها في الجو، وكانت والطائرة التي أعيدت من طراز بوينغ 737.

حادثة بوينغ الثانية

وأفات وكالة أنباء “كيودو” نقلاً عن شركة الطيران، أن الرحلة 1182 كانت في الطريق إلى مطار توياما، لكنها عادت إلى مطار نيو شيتوس في سابورو في حدود الساعة 11:20 صباحًا (0220 بتوقيت غرينتش).