وأوضحت أنه لم تحدث إصابات بين الركاب البالغ عددهم 59، وأفراد الطاقم الستة.
ويشكل هذا الحادث آخر حلقة ضمن سلسلة حوادث تعرضت لها “بوينغ“، آخرها حادث طارئ اقتلع خلاله جزء من جسم طائرة “بوينغ 737 ماكس 9” بينما كانت تحلق فوق ساحل الولايات المتحدة الغربي، الأسبوع الماضي، مما اضطرها للقيام بهبوط اضطراري.
إيقاف رحلات بوينغ
وكانت خطوط ألاسكا الجوية (ALK.N) أعلنت أنها ستمدد إلغاء رحلات بوينغ 737 ماكس 9 حتى الثلاثاء الموافق 16 يناير للطائرات التي تم إيقافها منذ انفجار زجاج المقصورة في الجو الأسبوع الماضي. وألغت ألاسكا نحو 20% من الرحلات اليومية منذ السبت بعد إيقاف طائراتها من طراز 65 ماكس، بحسب “رويترز”.
وقبل ذلك، وقع حادثًا تحطم طائرتين من طراز “737 ماكس” في أكتوبر 2018 ومارس 2019، تسببا بمقتل 346 شخصًا بالمجموع.
سمعة بوينغ
وأدى الحادثان المرتبطان ببرمجية ضمن نظام موازنة الطائرة يدعى نظام تعزيز خصائص المناورة، إلى منع تحليق جميع طائرات 737 ماكس لمدة عامين تقريبًا.
وتواجه بوينغ صعوبات أخرى أيضًا، إذ إنها علقت عدة مرات على مدى عامين تسليم طائراتها المخصصة للرحلات الطويلة من طراز “787”، بسبب عيوب في التصنيع والفحص.