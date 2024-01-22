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صيني يجمع ثروة طائلة من تمزيق صور المطلقين

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:١٨ مساءً
صيني يجمع ثروة طائلة من تمزيق صور المطلقين
المواطن - فريق التحرير

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هناك العديد من الأفكار الغريبة وغير المألوفة التي قد تدر ثروة طائلة على أصحابها لمجرد أنها فكرة مجنونة أو غير منطقية وهذا ما فعله رجل صيني تخصص في تمزيق صور المطلقين بطريقة مبتكرة.

فكرة مبتكرة

الفكرة الغريبة ابتكرها الصيني ليو وي وذلك حفاظًا على خصوصية من يريدون الطلاق، بحسب قوله، فبدلًا من رمي ألبومات صور الزواج في القمامة مثلًا يقوم العاملون بالمصنع الذي أنشأه ليو، برش الطلاء على الألبومات لإخفاء وجوه المطلقين، وبعد ذلك يتم تمزيق الصور بآلة مخصصة لتقطيعها، حتى لا يبقى منها شيء.

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أسعار خيالية

أما عن الأسعار فهي تختلف حسب حجم الصور وقد تصل إلى نحو 28 دولارًا للصورة الواحدة.

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