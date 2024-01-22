مستشعر الضوء في الهواتف الذكية وسيلة للتجسس دون تشغيل الكاميرا إحباط تهريب 115 كجم من القات بجازان صيني يجمع ثروة طائلة من تمزيق صور المطلقين محمد كنو: الكرة مليئة بالمفاجآت وهدفنا المنافسة على اللقب منتخب السعودية الأكثر استحواذًا بكأس آسيا 2023 فيصل بن فرحان يناقش تطورات الأوضاع في غزة مع نظيره الأردني أطعمة شتوية تحفظ الصحة وتعزز المناعة نائب أمير مكة يمنع إقامة الحفلات الترحيبية أو جمع مبالغ مالية أثناء زيارته للمحافظات فيصل الغامدي ضمن مواهب شابة تألقت بالجولة الثانية طبيعة إصابة حسان تمبكتي
هناك العديد من الأفكار الغريبة وغير المألوفة التي قد تدر ثروة طائلة على أصحابها لمجرد أنها فكرة مجنونة أو غير منطقية وهذا ما فعله رجل صيني تخصص في تمزيق صور المطلقين بطريقة مبتكرة.
الفكرة الغريبة ابتكرها الصيني ليو وي وذلك حفاظًا على خصوصية من يريدون الطلاق، بحسب قوله، فبدلًا من رمي ألبومات صور الزواج في القمامة مثلًا يقوم العاملون بالمصنع الذي أنشأه ليو، برش الطلاء على الألبومات لإخفاء وجوه المطلقين، وبعد ذلك يتم تمزيق الصور بآلة مخصصة لتقطيعها، حتى لا يبقى منها شيء.