كريستيانو رونالدو: الدوري السعودي سيكون بين أفضل 3 دوريات في العالم

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أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر والمنتخب البرتغالي، أن الدوري السعودي للمحترفين سيكون من بين أفضل 3 أو 4 دوريات حول العالم.
وتحدث رونالدو في حفل جوائز Globe Soccer قائلًا: “انتقالي للسعودية كان خطوة جديدة وقلت لنفسي، لم لا أجرب خطوة جديدة وألعب الكرة في بلد جديد؟”.
وأضاف: “من وجهة نظري أرى أن دوري روشن سيكون واحدًا من بين 3 أو 4 دوريات الأفضل في العالم”.
كريستيانو رونالدو:
سعيد جدًا لانتقالي للسعودية، وأعتقد أن الدوري السعودي سيكون من أفضل ثلاث دوريات بالعالم في المستقبل القريب. #SSC | #GlobeSoccer pic.twitter.com/YeFzpaSnGH
— SSC (@ssc_sports) January 19, 2024