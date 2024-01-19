كريستيانو رونالدو: الدوري السعودي سيكون بين أفضل 3 دوريات في العالم

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر والمنتخب البرتغالي، أن الدوري السعودي للمحترفين سيكون من بين أفضل 3 أو 4 دوريات حول العالم.

وتحدث رونالدو في حفل جوائز Globe Soccer قائلًا: “انتقالي للسعودية كان خطوة جديدة وقلت لنفسي، لم لا أجرب خطوة جديدة وألعب الكرة في بلد جديد؟”.

وأضاف: “من وجهة نظري أرى أن دوري روشن سيكون واحدًا من بين 3 أو 4 دوريات الأفضل في العالم”.