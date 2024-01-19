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خلال تواجده في حفل جوائز globe soccer

كريستيانو رونالدو: الدوري السعودي سيكون بين أفضل 3 دوريات في العالم

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٣١ مساءً
كريستيانو رونالدو: الدوري السعودي سيكون بين أفضل 3 دوريات في العالم
المواطن - فريق التحرير

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أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر والمنتخب البرتغالي، أن الدوري السعودي للمحترفين سيكون من بين أفضل 3 أو 4 دوريات حول العالم.

وتحدث رونالدو في حفل جوائز Globe Soccer قائلًا: “انتقالي للسعودية كان خطوة جديدة وقلت لنفسي، لم لا أجرب خطوة جديدة وألعب الكرة في بلد جديد؟”.

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وأضاف: “من وجهة نظري أرى أن دوري روشن سيكون واحدًا من بين 3 أو 4 دوريات الأفضل في العالم”.

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