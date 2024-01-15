مدرب منتخب عمان: الأخضر الخصم الأقوى ومرشح للفوز دائمًا

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أكد المدير الفني لمنتخب عمان الأول لكرة القدم، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش على صعوبة مواجهة السعودية، مشددًا على أن الأخضر مرشح دائمًا للفوز.
ويلعب منتخب عمان الأول لكرة القدم ضد السعودية، يوم غد الثلاثاء، عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس آسيا.
وقال إيفانكوفيتش: “متشوقون لمباراة الغد وفخورون بأننا جزء من البطولة، ونشارك بطموح عالٍ.. مجموعتنا صعبة جداً وسنواجه في البداية الخصم الأقوى، وننتظر مواجهة الغد”.
وتابع: “المنتخب السعودي دائماً مرشح للفوز.. وهو الوحيد الذي انتصر على بطل العالم.. ولديهم مدرب عالمي ولاعبون على إمكانيات عالية.. ولا يعني ذلك أننا نخشى السعودية بل نحترمهم”.
واختتم مدرب منتخب عمان تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الغد، قائلًا: “استبعاد عدد من اللاعبين بالمنتخب السعودي لا يعني لنا شيئًا.. لأن لديهم لاعبون على مستوى عال”.