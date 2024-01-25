ملتقى السياحة السعودي يعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

أقيم في العاصمة الرياض ملتقى السياحة السعودي في نسخته الثانية، تحت شعار “تعرف عليها”، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بالشراكة مع منصة “روح السعودية” الهيئة السعودية للسياحة.

إثراء القطاع السياحي

ويهدف الملتقى، الذي تنظمه شركة فور إم إفنتس، إلى إثراء القطاع السياحي، وتبادل الخبرات والأفكار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ من أجل توفير فرص استثمارية للشركات والمستثمرين في القطاع السياحي، وتأكيد لمكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة لملتقى السياحة السعودي حمزة ناصر، في الكلمة الافتتاحية للملتقى، إلى أن النسخة الثانية هي ثمرة الشراكة مع منصة (روح السعودية)؛ الهوية الرسمية للسياحة السعودية، مبيّنًا أن المملكة حققت زيادة في أعداد السياح خلال عام 2023م؛ وفقًا لتقرير منظمة السياحة العالمية، بلغت 156% مقارنة بعام 2019م، كما حققت السياحة الداخلية أرقامًا غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.

فيما كشف الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد بن حميد الدين، عن المنجزات التي حققها القطاع السياحي بنهاية سبتمبر 2023، والتي ذكر منها الزيادة التي بلغت 59 مليون زيارة داخلية و89 مليار ريال إنفاق سياحي، بالإضافة إلى أكثر من 20 مليون زيارة خارجية، وقرابة 100 مليار ريال إنفاق السياحة الوافدة، مضيفًا أن مقاعد الطيران الجديدة في 2023 وصلت إلى 10 ملايين مقعد جديد، بالتزامن مع إطلاق طيران (ويز إير) 21 مسارًا جديدًا، ساهمت في إضافة 253 ألف زيارة سنويًّا، وإنفاق 1.9 مليار ريال، كما أنه تمت زيادة عدد المنتجات السياحية من 200 إلى 1500 منتج في عام 2023؛ تلبيةً للطلب المتزايد وتنوع متطلبات الفئات المستهدفة، كما أضيفت 17 شركة تنظيم رحلات، وهو ما سيضيف قرابة مليونيَ رحلة سنويًّا.

تطوير تجربة السائح

وحول تطوير تجربة السائح، أوضح فهد بن حميد الدين أنَّه تم إجراء أكثر من 70 تحسينًا في تجربة الزائر، عبر التنسيق مع شركاء (روح السعودية) بالقطاعين الحكومي والخاص؛ منها توفير لوحات إرشادية باللغة الصينية في المطارات، وتلبية بعض المتطلبات الخاصة للمسافرين من الهند والصين (المياه الدافئة)، والتأكد من جاهزية الفنادق ببعض المتطلبات الخاصة بموسمي الشتاء والصيف. وفي مجال العناية بالزوار وصل عدد اللغات المستخدمة إلى 12 لغة؛ بهدف معالجة الملاحظات والاستفسارات، عبر أكثر من 18 قناة متنوعة؛ مثل wechat والتطبيقات المستخدمة في الصين وغيرها، بينما وصلت أرقام العناية بالزائر إلى 45 رقمًا، إلى جانب تخصيص رقم اتصال خاص بالشركاء 930 trade، الذي عالج ما يزيد على 57 ألف اتصال؛ منذ انطلاقتها بالصيف الماضي، ووصل معدل الرضا عن الخدمة إلى 95%.

وبحلول الربع الثاني من العام الحالي، أوضح أنه سيتم توفير لوحة معلومات مخصصة للتجار، عبر ذكاء الأعمال، لتسليط الضوء على الزيارات والإنفاق المتوقع من الأسواق الرئيسية على مدى ثلاث سنوات قادمة، إضافة إلى توفير عدد من المعلومات على أساس ربع سنوي حول القضايا والفرص والتحديات بالأسواق العالمية.

برنامج الولاء

وأفاد بأن “روح السعودية”، أطلقت برنامج الولاء (Saudi rewards)؛ الذي يمنح الزوار فرصة لكسب النقاط، ويركز على الفعاليات والتجارب، ويضمن وصول الشركاء المعلومات بشكل مخصص، ووصلت الشراكات في هذا البرنامج إلى 168 شراكة مع علامات تجارية، وأكثر من 100 ألف عميل مسجل وشراكات إستراتيجية؛ منها مع موسم الرياض.

يشار إلى أن ملتقى السياحة السعودي يتضمَّن خلال أيامه الثلاثة، 41 جلسة حوارية وورشة عمل، تتناول مواضيع منوعة، كما يشهد توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع العديد من القطاعات الحكومية والخاصة، ويشارك فيه 104 عارضين لمجالات الضيافة والفندقة، وشركات إدارة الوجهات، والجهات الحكومية، والجمعيات، والتطبيقات السياحية، والطيران والمواصلات، وأكاديميات التدريب، ومستلزمات السفر، ومسرعات الأعمال.