نجم إنتر ميلان يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن حساب المواطن: 6 أيام على إيداع الدعم للدفعة الـ 74 هل يتأثر ليفربول بغياب محمد صلاح؟ مانشيني يُجهز تشكيلة الأخضر الآسيوية رونالدو يحصد جائزة جلوب سوكر لأفضل هداف في 2023 صفقة خاصة في سوق الأسهم بقيمة 8.3 مليون ريال وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج العمرة والزيارة إلى المدينة المنورة الأمن السيبراني يصدر تحذيرات أمنية من منتجات سامسونج وأندرويد وجوجل المركز الوطني للأرصاد يعلن عن وظائف شاغرة شروط تمويل البناء الذاتي من البنك الأهلي
حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، هاكان كالهانجولو، موقفه من الرحيل بعد تلقيه العديد من العروض العربية خلال الفترة الماضية.
وصرح هاكان خلال مقابلة مع “سبورت ميدياست”، قائلًا: “بالفعل لقد تلقيت عدة عروض عربية، ولكنني رفضتها، وقررت عدم الرحيل لأنني أحب الإنتر”.
وواصل النجم التركي تصريحاته، قائلًا: “طلبت من إدارة إنتر ميلان تحديد موقفها من العروض التي تلقاها من دوري روشن السعودي، وفي النهاية جاء الرفض مني ومن النادي”.
وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا، أن نادي الهلال تقدم بعرض رسمي، من أجل التعاقد مع هاكان كالهانجولو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مقابل حصوله على 18 مليون يورو راتبًا سنويًا، إلا أنه فضل الاستمرار مع إنتر ميلان.
وكان كالهانجولو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان في صيف عام 2021، في صفقة مجانية؛ وذلك بعد رحيله بنهاية عقده مع ميلان، وسبق له اللعب مع أندية كارلسروه، هامبورج وباير ليفركوزن.
وشارك هاكان صاحب الـ28 عامًا، في 117 مباراة مع النيراتزوري، ونجح في تسجيل 20 هدفًا، وقام بتمديد عقده في يوليو الماضي، ليستمر مع الفريق الأول لكرة القدم حتى صيف عام 2027.