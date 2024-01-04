نجم إنتر ميلان يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن

حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، هاكان كالهانجولو، موقفه من الرحيل بعد تلقيه العديد من العروض العربية خلال الفترة الماضية.

هاكان مستمر مع الإنتر

وصرح هاكان خلال مقابلة مع “سبورت ميدياست”، قائلًا: “بالفعل لقد تلقيت عدة عروض عربية، ولكنني رفضتها، وقررت عدم الرحيل لأنني أحب الإنتر”.

وواصل النجم التركي تصريحاته، قائلًا: “طلبت من إدارة إنتر ميلان تحديد موقفها من العروض التي تلقاها من دوري روشن السعودي، وفي النهاية جاء الرفض مني ومن النادي”.

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا، أن نادي الهلال تقدم بعرض رسمي، من أجل التعاقد مع هاكان كالهانجولو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مقابل حصوله على 18 مليون يورو راتبًا سنويًا، إلا أنه فضل الاستمرار مع إنتر ميلان.

هاكان مع إنتر ميلان

وكان كالهانجولو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان في صيف عام 2021، في صفقة مجانية؛ وذلك بعد رحيله بنهاية عقده مع ميلان، وسبق له اللعب مع أندية كارلسروه، هامبورج وباير ليفركوزن.

وشارك هاكان صاحب الـ28 عامًا، في 117 مباراة مع النيراتزوري، ونجح في تسجيل 20 هدفًا، وقام بتمديد عقده في يوليو الماضي، ليستمر مع الفريق الأول لكرة القدم حتى صيف عام 2027.