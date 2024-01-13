13 شركة ناشئة سعودية تستعد للإدراج في البورصة خلال عامين

تجهز أكثر من 13 شركة ناشئة سعودية ملفاتها للاكتتاب العام خلال العامين القادمين، فيما تصدرت المملكة العربية السعودية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للمرة الأولى في إنجاز تاريخي جديد، من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في عام 2023م حسب منصة “MAGNiTT” المتخصصة في إصدار بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في المنطقة.

السعودية تحتل المرتبة الأولى إقليميًّا

وأفاد نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء، في تصريحات لـ”بلومبرغ”، بأن عمليات التخارج من الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية بأنماطها المختلفة، كالاستحواذات والاندماجات والطرح في سوق الأسهم، قفزت من معدل تخارجين في العام إلى 17 تخارجًا في السنتين الماضيتين، من بينها طرح وحيد في البورصة لشركة “جاهز”.

وبخصوص تخطي السعودية للمنافسين الإقليميين لتحتل المرتبة الأولى إقليميًّا العام الماضي، أرجع كوشك تقدم السعودية للمرتبة الأولى لتحتل المرتبة الأولى في الاستثمار الجريء، إلىرؤية المملكة 2030 التي تركز على أهمية الاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت المتوسطة والصغيرة، حيث عززت الصناديق المدعومة من الحكومة الإنفاق على هذا القطاع.

عوامل زيادة حجم الاستثمار الجريء

وأضاف رئيس “السعودية للاستثمار الجريء”، أن من العوامل التي ساهمت بزيادة حجم الاستثمارات في رأس المال الجريء أيضًا، وخاصة في قطاع التقنية المالية، التحديث المستمر للأنظمة والتشريعات، إضافةً إلى توفير بيئة تجريبية توفر للشركات الناشئة المرونة والدعم التمويلي.

جمعت الشركات الناشئة في المملكة 1.4 مليار دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 33% عن العام السابق، وما يزيد قليلًا عن نصف إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري الذي تمّ جمعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2023، وفقًا لمنصة بيانات رأس المال الاستثماري “ماغنيت” (Magnitt) الواقع مقرها في دبي.