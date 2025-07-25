Icon

غنام الغنام يوثق مراحل نشأة تعليم حفر الباطن منذ 1398هـ وحتى الدمج مع تعليم الشرقية Icon 3 تنبيهات من المرور لقائدي السيارات Icon هيئة العقار: 1.2 تريليون ريال قيمة الصفقات العقارية بالسعودية خلال عامين من نظام الوساطة Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة ترشيد Icon وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية Icon وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الخزف Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران الإمارات Icon تخصيص 7 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في الرياض ومكة وعسير والباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

فائدة مذهلة لكوب القهوة الصباحي

الجمعة ٢٥ يوليو ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٨ مساءً
فائدة مذهلة لكوب القهوة الصباحي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت دراسة حديثة نُشرت في الدورية الأوروبية لأمراض القلب إن الأشخاص الذين يحتسون القهوة في الصباح أقل عرضة للوفاة، وخاصة من أمراض القلب، مقارنة بمن يشربونها في أوقات مختلفة أو لا يشربونها إطلاقًا.

وبحسب الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة تولين الأمريكية على أكثر من 40 ألف شخص بالغ في الولايات المتحدة، فإن توقيت استهلاك القهوة له تأثير مباشر على الفوائد الصحية التي يمكن أن يحصل عليها الجسم.

قد يهمّك أيضاً
كيف تتعامل مع أعراض زيادة جرعة الكافيين في القهوة؟

كيف تتعامل مع أعراض زيادة جرعة الكافيين في القهوة؟

#تيوب_المواطن :عامل يغسل أكواب القهوة داخل دورة مياه مركز رياضي

#تيوب_المواطن :عامل يغسل أكواب القهوة داخل دورة مياه مركز رياضي

ووجد الباحثون أن المشاركين الذين يشربون القهوة قبل منتصف النهار، وكانوا يشكلون 36% من العينة، سجلوا انخفاضًا في خطر الوفاة بنسبة 16%، مقارنة بمن لا يشربون القهوة، بينما أظهروا انخفاضًا بنسبة 31% في خطر الوفاة من أمراض القلب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد