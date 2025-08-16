أستراليا تطلق مشروع طاقة خضراء بقيمة 100 مليار دولار

أطلقت الحكومة الأسترالية مشروعًا للطاقة الخضراء في منطقة نالاربور بولاية أستراليا الغربية بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار، يهدف إلى إنتاج نحو 3.5 ملايين طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى الأسواق العالمية.

ويتضمن المشروع إنشاء مرافق لتوليد الطاقة من الشمس والرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 50 غيغاواط، بما يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 10 ملايين طن سنويًا.

وأكد وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين أن المشروع يأتي في إطار التزام أستراليا بالتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، وتعزيز مكانتها في سوق الطاقة المتجددة العالمي، وتلبية الطلب المتزايد على خيارات الطاقة النظيفة في الأسواق الآسيوية والأوروبية، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز موقع أستراليا كمصدر عالمي للطاقة النظيفة.