اقتران السماك الأعزل مع القمر في سماء الشمالية

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية, مساء اليوم, ظاهرة فلكية لافتة تمثلت في اقتران القمر مع نجم السماك الأعزل (Spica) ألمع نجوم كوكبة العذراء، في مشهد مميز يمكن مشاهدته بالعين المجردة.
وبدا النجم متألقًا بلونه الأزرق السماوي إلى جوار القمر، ما أضفى منظرًا بديعًا جذب أنظار هواة الفلك والمهتمين بمتابعة الظواهر الكونية، وشكل هذا الاقتران لوحة سماوية نادرة تزيد من جمال السماء في ليالي الصيف.
وأوضح المهتمون بالرصد الفلكي أن مثل هذه الاقترانات تسهم في إثراء المعرفة الفلكية لدى المجتمع، وتشجع على متابعة حركة الأجرام السماوية والتأمل في بديع صنع الخالق.
وتُعد هذه الظاهرة من المشاهد الفلكية التي تتكرر دوريًا، لكنها تحمل قيمة علمية وجمالية خاصة، إذ تساعد على ربط الإنسان بالسماء وتعزيز الوعي بعلم الفلك في المنطقة.